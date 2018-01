Mark Zuckerberg define desafio pessoal para 2017 - Link - Estadão

Presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg definiu nesta terça-feira, 3, a sua meta pessoal para 2017: conhecer pessoas de todos os 50 estados americanos. A ideia do criador da rede social é viajar pelo país e descobrir como as pessoas nestes estados estão vivendo, trabalho e como elas pensam o futuro.

"Recentemente, eu viajei pelo mundo e visitei muitas cidades", afirmou Zuckerberg em uma postagem em sua conta oficial no Facebook. "Agora, eu quero explorar os Estados Unidos e conhecer melhor as pessoas daqui."

De acordo com a postagem de Zuckerberg, a viagem irá ocorrer de diferentes maneiras. Algumas ele irá realizar com Priscilla, sua esposa. Outras, ele irá para pequenas cidades e universidades, marcando reuniões com professores e cientistas, além de visitar os escritórios do Facebook em todo o país.

"Quero ouvir mais as vozes das pessoas neste ano", conta o presidente executivo do Facebook. "Isso irá me ajudar a conduzir melhor o trabalho no Facebook, aproveitando ao máximo o impacto positivo das pessoas neste momento." Ele disse, ainda, que a tecnologia e a globalização tornaram a vida de algumas pessoas mais difícil, apesar dos benefícios. Agora, ele quer encontrar um jeito, conversando com as pessoas, de alterar estes novos problemas do mundo digital.

Zuckerberg disse que irá revelar, ainda nos próximos dias, mais detalhes sobre seu desafio pessoal para 2017.

Metas. Há quatro anos, Mark Zuckerberg estabelece metas pessoas para serem cumpridas ao decorrer do ano em questão. No primeiro ano, ele caminhou por cerca de 580 quilômetros, aprendeu mandarim e leu 25 livros. No ano passado, porém, o desafio pessoal chamou mais a atenção: ele desenvolveu um assistente pessoal próprio, parecido com o Jarvis do filme Homem de Ferro. Finalizado no final de 2016, o assistente contava com a voz do ator Morgan Freeman e conseguia controlar vários pontos da residência de Zuckerberg.