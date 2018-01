Mark Zuckerberg doará US$ 3 bi para cura de doenças - Link - Estadão

Foto: Divulgação O primeiro título do clube do livro de Zuckerberg trata-se de uma investigação histórica sobre a mudança de poder de governos, militares e grandes empresas para indivíduos. O livro procura explicar por que atualmente o poder é tão transitório e difícil de se manter e usar. Serviço: O Fim do Poder, Moisés Naím, 2013, 392 páginas, editora LeYa. Preço: a partir de R$ 29,90.

Neste livro de peso, com mais de mil páginas, o psicólogo de Harvard, Steven Pinker, tenta explicar por que a sociedade recorre menos à violência para resolver disputas e por que as pessoas buscam com mais frequência a paz tanto em suas relações interpessoais, quanto na diplomacia global. Serviço: Os anjos bons da nossa natureza - Por que a violência diminuiu, Steven Pinker, 2013, 1048 páginas, editora Companhia das Letras. Preço: a partir de R$ 50.

Resultado de uma experiência sociológica, a obra traz o relato do autor que viveu por quase uma década em um gueto nos Estados Unidos, onde conviveu com uma quadrilha de traficantes de crack de Chicago. Serviço: Chefe de quadrilha por um dia, Sudhir Venkatesh, 2008, 272 páginas, editora Elsevier. Preço: R$ 55.

Na obra, o leitor é confrontado com o medo irracional que se criou sobre a vacinação. Diante disto, a autora investiga metáforas e mitos que cercam a nossa concepção de imunidade e suas implicações para o indivíduo e para a sociedade. Serviço: On Immunity: An Inoculation, Eula Biss, 2014, 216 páginas, em inglês, editora Graywolf Press. Preço: R$ 90.

Neste livro o presidente da Pixar conta a história do estúdio de animação, que ele ajudou a fundar ao lado de Steve Jobs e John Lasseter, em 1986. Ele ainda divide com o leitor suas experiências na gestão da companhia. Serviço: Criatividade S.A., Ed Catmull, 2014, 320 páginas, editora Rocco. Preço: R$ 20.

Publicado pela primeira vez em 1962, o clássico da filosofia da ciência defende que ideias inovadoras não surgem das noções lineares e graduais do progresso científico, mas sim em momentos em que a ciência rompe com o pensamento vigente e apresenta ideias inesperadas. Serviço: A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas S. Kuhn, 2010, 264 páginas, editora Perspectiva. Preço: R$ 26.

O livro explora o conceito de "conhecimento comum" que aponta que as pessoas processam sua visão de munda não apenas com base no que conhece individualmente, mas também por sua interação com os demais. O autor também aborda como comunidades e rituais ajudam a formar a identidade do ser humano. Serviço: Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge, Michael Chwe, 2013, 138 páginas, em inglês, editora Universidade de Princeton. Preço: R$ 134.

O autor acompanhou o processo de abertura da China para a iniciativa privada, negociou reformas econômicas e trabalhou com os principais líderes chineses. No livro ele busca respostas, entre membros da elite política e empresarial da China, sobre como o país teve um crescimente econômico tão rápido. Serviço: Dealing with China: An Insider Unmasks the New Economic Superpower, Henry Paulson, 2015, 688 páginas, em inglês, editora Grand Central. Preço: R$ 195.

Esta sequência não oficial do romance "1984" de George Orwell foi escrita em 1994, época em que a internet e as telecomunicações estavam abrindo novos rumos na tecnologia. Na narrativa, os cidadãos usam a tecnologia que uma vez os escravizou para se libertarem. Serviço: Orwell's Revenge: The 1984 Palimpsest, Peter Huber, 2015, 384 páginas, em inglês, editora Free Press. Preço: R$ 90.

No livro, o professor da Universidade de Ohio argumenta que a "guerra às drogas" criou sistema que aprisiona negros, sem antecedentes de violência, que depois são tratados como cidadãos de segunda classe quando liberados. Serviço: The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Michelle Alexander, 2012, 304 páginas, em inglês, editora Persus Books. Preço: R$ 115.

Escrita em 1406, a obra, cujo título muitas vezes é traduzido como "Introdução", traz os alicerces para várias áreas do conhecimento, incluindo filosofia, sociologia, etnografia e economia, sob a perspectiva do historiador islâmico Khaldun. Serviço: Muqaddimah, Ibn Khaldun, 2015, 512 páginas, em inglês, editora Universidade de Princeton. Preço: R$ 130.

O autor repassa a história da humanidade, desde o surgimento da espécie durante a pré-história e relaciona os fatos históricos com questões da realidade atual. Serviço: Sapiens - Uma breve história da humanidade, Yuval Harari, 2015, 464 páginas, editora L&PM Editores. Preço: R$ 30.

O livro explora como seria uma civilização em que a tecnologia estaria tão avançada que supriria todas as necessidades da humanidade e ainda superaria a capacidade intelectual humana. Serviços: The Player of Games, Iain Banks, 1989, 309 páginas, em inglês, editora Little Brown - UK. Preço: R$ 60.

Publicado originalmente em 2006, o livro começa com uma explicação básica do conceito de energia para, em seguida, abordar temas mais complexos, como a busca por combustíveis mais eficientes e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Serviço: Energy, Vaclav Smil, 2006, 181 páginas, em inglês, editora National Book Network. Preço: R$ 85.

Distinguindo fatos de opiniões pessoais, o autor mostra a trajetória das últimas décadas de avanço na área de pesquisa genética, incluindo Projeto Genoma, que decodificou os genes que fazem parte do ser humano. Serviço: Genoma - A Autobiografia de uma espécie em 23 capítulos, Matt Ridley, 2001, 400 páginas, editora Record. Preço: R$ 55.

O livro é uma coleção de palestras do filósofo William James que abordam a consciência religiosa e mecânica. Além disso, o autor explora como as pessoas usam a religião como fonte de significado, obrigando-os a seguir em frente com energia e determinação. Serviço: The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, William James, 2012, 188 páginas, em inglês, editora Lightning Source. Preço: R$ 80.

Os autores deste livro passaram 10 anos estudando as condições de vida das classes mais pobres de Bangladesh, India e África do Sul. A obra procura explicar como pessoas que vivem com menos de US$ 2 por dia encontram soluções para seus problemas financeiros diários. Serviço: Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day, D. Collins, J. Morduch, S. Rutherford e O. Ruthven, 2010, 238 páginas, em inglês, editora Universidade de Princeton. Preço: R$ 160.

Neste livro, os autores discutem as enormes diferenças de receita e padrão de vida entre países ricos e pobres. A leitura oferece vários exemplos históricos para demonstrar como mudanças criam instituições econômicas adequadas ou repressoras. Serviço: Por que as nações fracassam - As origens do poder, da prosperidade e da pobreza, Daron Acemoğlu e James A. Robinson, 2012, 416 páginas, editora Elservier. Preço: R$ 120.

A obra gerou controvérsia nos EUA porque defende o conceito de que o livre mercado é a fonte do progresso humano. Além disso, o autor defende que a evolução das ideias sempre vão permitir que a humanidade melhore suas condições de vida, mesmo diante de problemas como as mudanças climáticas. Serviço: The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Matt Ridley, 2011, 448 páginas, em inglês, editora Harper USA. Preço: R$ 90.

O livro de ficção científica conta a história de um engenheiro em nanotecnologia que precisa se infiltrar em um complexo secreto de cientistas, após uma onde de suicídios inexplicáveis. A investigação vai levá-lo a um jogo online em um mundo virtual controlado pela interação de três sóis. Serviço: The Three-Body Problem, Liu Cixin, 2014, 336 páginas, em inglês, editora St. Martin's Press. Preço: R$ 150.

O livro conta a história do laboratório Bell Labs, da companhia de telecomunicações AT&T, dos anos 1920 aos 1980, de onde partiram várias inovações tecnológicas como o transistor, o laser e a comunicação móvel por telefone. Serviço: The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation, Jon Gertner, 2013, 432 páginas, em inglês, editora Penguin USA. Preço: R$ 100.

Nesta obra, o autor elabora uma análise de como construir uma ordem internacional partilhada num mundo de perspectivas históricas divergentes, conflitos violentos, proliferação tecnológica e extremismo ideológico. Serviço: Ordem Mundial, Henry Kissinger, 2015, 432 páginas, editora Objetiva. Preço: R$ 50.