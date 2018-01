Mark Zuckerberg se encontra com Papa Francisco no Vaticano - Link - Estadão

O papa Francisco se reuniu nesta segunda-feira, 29, com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a sua esposa, Priscilla Chan, para falar de iniciativas para combater a pobreza. Em comunicado, a assessoria do Vaticano informou que o encontro durou 20 minutos e aconteceu na Casa Santa Marta, a residência oficial do pontífice no Vaticano. Eles conversaram sobre como amenizar a pobreza, encorajar a cultura do encontro e fazer com que uma mensagem de esperança possa chegar especialmente às pessoas mais necessitadas.

Zuckerberg, que está de passagem pela Itália – onde participou do casamento de um dos diretores do Facebook – também manteve uma reunião com o primeiro-ministro do Vaticano, Matteo Renzi.

Em sua página oficial no Facebook, Zuckerberg contou mais detalhes do encontro. "Nós dissemos o quanto admiramos sua mensagem de misericórdia e ternura, e como ele encontrou novas formas para se comunicar com as pessoas de todas as fé em todo o mundo. Nós também discutimos a importância de conectar as pessoas sem acesso à internet", contou o executivo. "Foi um encontro que nunca vou esquecer. Você pode sentir o seu calor e sua bondade e o quanto ele se preocupa em ajudar as pessoas."

Na quarta-feira passada, Zuckerberg havia postado em sua página pessoal que estaria no país para encontrar com a "comunidade italiana", principalmente após o terremoto. No entanto, ele não mencionou o encontro com o pontífice. Ao final do encontro, Zuckerberg entregou ao Papa uma réplica em miniatura do Aquila, o drone movido a energia solar desenvolvido pelo Facebook para levar conectividade a lugares remotos.