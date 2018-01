Mark Zuckerberg tem conta hackeada no Twitter - Link - Estadão

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, mostrou que não domina completamente o mundo tecnológico quando o quesito é a segurança de suas contas em redes sociais. No último domingo, 5, seus perfis no Twitter e no Pinterest foram hackeados por um grupo de cibercriminosos chamados OurMine Team que, além de publicar tuítes e imagens sem autorização, também revelaram a senha de suas contas, surpreendendo pela pouca inventabilidade: "dadada".

Segundo os cibercriminosos que invadiram os perfis de Zuckerberg, a senha "dadada" era a mesma usada por Zuckerberg na rede social LinkedIn até 2012, quando mais de 160 milhões de autenticações foram roubadas. Assim, os hackers conseguiram acessar sem problema a conta do cofundador do Facebook, que ignorou uma das regras básicas de segurança na internet de não usar a mesma senha para mais de uma rede social.

Além do Twitter e do Pinterest, os criminosos disseram que entraram no Instagram de Zuckerberg. Entretanto, nada foi postado na rede social, impossibilitando a comprovação desta outra invasão.

9 serviços para garantir sua privacidade na web











Foto: Reuters Aplicativo de mensagens instantâneas, o Telegram é bastante utilizado por usuários que precisam de privacidade por seu protocolo de criptografia seguro. Foto: Reprodução App que esconde fotos, vídeos, mensagens, chamadas e aplicativos em seu smartphone. Para isso, ele possui uma tela de bloqueio com forte segurança, além de recursos como disfarce e travamento de tela. Disponível apenas para Android. Foto: Reprodução App disponível para Android, iOS e Windows Phone, o Boxcryptor permite que o usuário armazene documentos de forma criptografada nos principais serviços de nuvem, como Google Drive e Dropbox. Basta sincronizar as contas desses serviços e já está tudo criptografado. Foto: Reprodução Dentre os serviços disponíveis para acessar esta rede Tor está o Tor Project, um navegador baseado em Firefox e que aumenta a criptografia na navegação. Para isso, o browser "pula" em três diferentes computadores ao redor do mundo, dificultando a interceptação. Apesar disso, o usuário deve tomar cuidado com os sites acessados, já que são recorrentes as ações de hackers. Foto: Reprodução Disponível nas versões para Android e iOS, o app faz com que mensagens e informações pessoais sejam completamente criptografadas — o programa nem ao menos grava os dados de conversas na memória do telefone. Disponível em português, o app usa criptografia Off-The-Record (OTR) e garante 100% de privacidade nas conversas. O mSecure Password Manager, disponível para iOS e Android, permite que o usuário armazene dados de contas bancárias, cartões e senhas em redes pessoais em um sistema com um forte esquema de segurança. Além disso, o serviço pode autodestruir seus dados em caso de roubo do aparelho, evitando que um terceiro tenha acesso às informações. Foto: Reprodução Outro app que permite a troca de mensagens de maneira segura e privada. Só que este leva a segurança da criptografia para o SMS. Disponível apenas para Android, o TextSecure criptografa conversas feitas por meio de mensagens de texto, impedindo que sejam interceptadas. Foto: Reprodução App para iOS, o Best Secret Folder guarda fotos, vídeos e notas em segurança. Para isso, o serviço cria uma pasta na tela inicial chamada “My Utilities” — para despistar curiosos — e protege todos os arquivos com uma senha ou padrão. Caso alguém tente invadir o app, uma foto é tirada da pessoa automaticamente.

Já no Twitter, foi postada a mensagem “Ei, você estava no banco de dados do LinkedIn com a senha ‘dadada’! Mensagem direta para ter a prova”, escreveu o hacker. O tuíte já foi apagado e não se encontra mais no perfil de Zuckerberg.

O Facebook confirmou que os perfis de Zuckerberg no Twitter e Pinterest foram invadidos, mas disse que a senha já foi recuperada.

Celebridades em risco. Além de Zuckerberg, os perfis do Twitter da modelo Kylie Jenner, do guitarrista Keith Richards e da banda Tenacious D também foram violadas. No caso desta última, que tem o ator Jack Black como um de seus integrantes, a conta do Tenacious D no Twitter afirmava que Black havia morrido no último final de semana.