Metade do planeta vai estar online no fim do ano, diz UIT - Link - Estadão

Até o final de 2016, quase metade da população mundial estará usando a internet, já que o número de redes móveis deve crescer e o preço do uso de dados cair. Entretanto, o uso de internet permanecerá no mundo desenvolvido, de acordo com dados divulgados no relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT) nesta terça-feira, 22.

Nos países desenvolvidos, cerca de 80% da população estará usando a internet. Atualmente, segundo dados da própria UIT, apenas 40% das pessoas em países em desenvolvimento e 15% dos usuários de países menos desenvolvidos estão online.

Em países mais pobres da África, por exemplo, apenas uma pessoa em cada 10 está na internet. A população offline é do sexo feminino, idosos, menos escolarizados, mais pobres e que vive em áreas rurais, de acordo com números do relatório.

Globalmente, 47% da população do mundo está on-line, ainda longe da meta de 60% das Nações Unidas em 2020. "O número de pessoas conectadas deve crescer, no entanto, com a disseminação das redes 3G e 4G em todo o mundo", afirmou o relatório.

Avanço. Empresas de telecomunicações e de internet estão se expandindo com smartphones mais acessíveis para incentivar consumidores a navegar na internet, fazendo com que a demanda cresça para os serviços de dados. No entanto, os países menos desenvolvidos ainda apresentam problemas com conectividade.

"Níveis de penetração da internet em países menos desenvolvidos está, atualmente, em níveis vistos em países desenvolvidos em 1998", disse o relatório. "Isso sugere que os países menos desenvolvidos estão quase 20 anos atrás dos países desenvolvidos."