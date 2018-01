Microsoft começa a testar assistente virtual Cortana em português - Link - Estadão

Reprodução

A Microsoft começou a testar nos últimos dias a assistente pessoal Cortana em português. Por enquanto, ela não está disponível para qualquer usuário de dispositivos com sistema operacional Windows 10. Apenas aqueles que participam do Windows Insider Preview – programa que permite que usuários testem novos recursos do sistema operacional antes do grande público.

Com os testes, a Microsoft pretende aprimorar a versão em português da assistente pessoal, com base nas opiniões dos usuários. “Grande parte de nosso processo de desenvolvimento consiste em receber as opiniões do público”, disse a Microsoft em comunicado. De acordo com a empresa, para cada novo mercado, a equipe da assistente virtual trabalha para desenvolver uma experiência personalizada baseada na localidade e na língua. “Por exemplo, no Brasil, Cortana gosta de pão de queijo, uma comida comum em diversas regiões do País. No México, adicionamos um tom local para retratar o sotaque e a linguagem locais.”

Em outubro do ano passado, a empresa previa que a novidade chegaria ao Brasil até dezembro, mas a estreia da Cortana não aconteceu – a Microsoft não informou o motivo do atraso. Ainda não há previsão de quando a assistente pessoal será liberada para todos os usuários brasileiros do Windows 10. Além da versão em português, a empresa também apresentou uma versão em espanhol do México e em francês do Canadá.

Lançada em 2014, a Cortana, que obtém informações pela ferramenta de buscas Bing, chega em português anos depois de suas rivais. O primeiro assistente pessoal a entender comandos em português foi o Google Now, em maio de 2014. Um ano depois, foi a vez da Siri da Apple aprender o idioma.

A tecnologia de assistentes pessoais permite realizar chamadas, enviar mensagens, determinar compromissos e alarmes por comandos de voz. Uma das funcionalidades liberadas para teste é a de lembretes. É possível guardar informações como o título de um livro que se deseja ler, por meio de comandos como: “me lembre de ler [nome do livro]“. O aplicativo também possui opções para definir detalhes específico como local e data.

Em testes. Participantes do programa Windows Insider têm acesso a novos recursos que estão em desenvolvimento para o sistema operacional da Microsoft. O sistema é atualizado automaticamente para receber os softwares mais recentes, que passam por avaliações dos usuários, por meio do aplicativo Windows Feedback. Para fazer parte do programa, é preciso se cadastrar na página oficial da Microsoft.