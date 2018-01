Microsoft oferece cursos online gratuitos e em português - Link - Estadão

Reuters A unidade de nuvem da Microsoft teve um crescimento acelerado

Interessados em fazer cursos online ganharam mais uma opção: a Microsoft agora possui uma plataforma de cursos online em português, fornecendo treinamentos em negócios por parceiros da empresa. Chamada de Brazil Partner University, o site é gratuito e tem cursos de várias áreas, sempre com foco na computação em nuvem.

Por enquanto, a Brazil Partner University conta com 50 opções de cursos, como o Office 365 e Windows. A ideia, segunda a empresa, é ter cursos para capacitar funcionários e pessoas interessadas a trabalhar com aplicações na nuvem. A empresa, porém, diz que deve adicionar cursos mensalmente no sistema.

Além disso, a empresa conta com cursos pagos, fornecidos por meio da plataforma eClass, que emite certificados e é especializada em cursos de educação digital. Neste ponto, cursos se dividem em quatro áreas, determinadas pela própria Microsoft: "Diferenciar-se para sobressair", "Otimização de Operações", "Ciclo de Vida do Cliente" e "Modernização de Marketing e Vendas."

Para realizar os cursos, sejam eles pagos ou gratuitos, basta preencher o cadastro e escolher quais cursos participar. E a Microsoft ainda diz que para funcionários e parceiros da empresa tem descontos nas aulas da eClass.