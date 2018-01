Moovit reformula app e ganha notificações de falha em trem e metrô - Link - Estadão

Divulgação O Moovit é uma plataforma social e colaborativa que monitora dados de linhas de ônibus, trem e de metrô e apresenta para os usuários os melhores trajetos via transporte público.

Considerado o 'Waze do transporte público', o aplicativo Moovit anunciou nesta quarta-feira, 5, uma reformulação completa de sua interface. O app, que agora conta com um visual mais intuitivo, promete melhor integração com as linhas de metrô e trem, além de ter um melhor sistema de notificações para problemas em linhas e estações. Agora, fica mais fácil de saber quando a pessoa deve sair de casa para chegar mais rápido e confortavelmente ao seu destino.

A primeira mudança é na apresentação de informações para os usuários. Agora, fica disponível um contexto para o passageiro: são organizadas informações em torno das necessidades primárias de trânsito. Assim, agora, a pessoa terá três opções: se a pessoa tem o objetivo de ir a algum lugar, basta usar a aba “Direções”, que mostra o melhor caminho.

Agora, se a pessoa estiver em algum lugar que não conhece e precisa descobrir qual o meio de transporte mais próximo, só é preciso entrar na nova aba "Estações", que combina o mapa e a lista das estações de ônibus, trem e metrô mais próximas, com informações em tempo real sobre as linhas que estão chegando. O usuário pode, rapidamente, visualizar a distância da estação mais próxima e entender quando deve sair do local de origem para chegar a tempo de embarcar.

E se precisar de informações sobre uma linha específica, basta usar a aba “Linhas”. Ela consolida informações básicas sobre as linhas da cidade. É possível procurar por uma linha específica e visualizar tanto a sequência de paradas como a programação diária, além de encontrar alertas de serviço sobre atrasos ou interrupções e checar o status das linhas favoritas no app.

"Nossos usuários pediram por uma experiência mais precisa e é isso que estamos proporcionando com o Moovit 5.0", afirma o diretor de produtos e marketing na Moovit, Yovav Meydad. "Acreditamos que quanto mais os usuários participarem ativamente do app, mais completo e relevante se tornará o aplicativo e melhor a experiência das pessoas com o transporte público."

A nova versão do Moovit, chamada de 5.0, já está disponível para usuários de Android e iOS.