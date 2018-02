Netflix No episódio Hang the DJ, um dispositivo de namoro informava a seus usuários quanto tempo seus relacionamentos iriam durar

Um dos episódios mais instigantes da última temporada da série de ficção científica Black Mirror, lançada no final do ano passado, era "Hang The DJ": nele, um dispositivo de namoro informava a seus usuários quanto tempo seus relacionamentos iriam durar. Agora, a Netflix criou um site inspirado no dispositivo – bem a tempo do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, celebrado nesta quinta-feira, 14.

No site, chamado coach.dating, a empresa recriou o dispositivo e pede aos visitantes para "confiarem no sistema" – no episódio, a frase é repetida para que os participantes sigam até o final para encontrar seu par perfeito.

A partir daí, o endereço convida os visitantes a clicarem em um botão e compartilharem um link com sua cara metade. Juntos, eles devem clicar no mesmo tempo para descobrir quanto tempo o relacionamento vai durar.

Aqui no Link, os repórteres Bruno Capelas e Mariana Lima fizeram um teste e o resultado deu 10 anos (dando na imagem que você vê aqui abaixo, embora os dois obviamente não tenham um relacionamento).

Netflix O resultado do primeiro teste feito pela redação do Link

No segundo teste, deu 12 anos. Claramente, você pode testar o sistema até conseguir um resultado satisfatório – e até mesmo usá-lo como desculpa caso queira sair de um relacionamento.