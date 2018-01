Netflix diz que pode oferecer conteúdo offline - Link - Estadão

Reuters

O serviço de streaming de vídeo Netflix pode em breve atender um desejo de seus usuários: permitir que eles façam download dos filmes e séries de seu catálogo para assistir quando estiverem desconectados.

Em resposta ao site Re/code, o presidente executivo da Netflix, Reed Hastings, afirmou que pretende manter a mente aberta sobre o assunto. “À medida que expandimos pelo mundo, onde vemos um universo desequilibrado de redes, a possibilidade de oferecer conteúdo é algo sobre o qual devemos manter a mente aberta”, disse.

É uma mudança de perspectiva interessante: em dezembro de 2014, o porta-voz do Netflix, Cliff Edwards chegou a afirmar que a reprodução offline “nunca aconteceria” e que o objetivo da empresa era tornar o serviço de vídeo mais acessível via Wi-Fi.

A empresa, no entanto, ainda não anunciou planos concretos para que a função esteja disponível em seus serviços.

Banda larga fixa. O comentário do presidente executivo da Netflix surge em meio à decisão das operadoras de telefonia de adotar franquia para os planos de banda larga fixa, aos moldes do que já ocorre na internet móvel.

A mudança pode ser a esperança dos usuários viciados no site de reprodução de vídeos online, mas que não querem esgotar sua franquia de dados ou ter que parar sua série preferida na metade. Segundo dados do Proteste, uma hora de vídeo assistido em resolução HD (alta definição) no Netflix pode consumir por volta de 3 GB.