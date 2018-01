Netflix fecha acordo para levar seus filmes aos cinemas - Link - Estadão

A plataforma de streaming de vídeos Netflix decidiu provocar e se aproximar ainda mais da indústria tradicional do cinema. A companhia anunciou nesta quinta-feira, 6, um acordo com a rede de salas de cinema iPic Entertainment, nos Estados Unidos. A ideia das empresas é levar os filmes originais da Netflix às telonas no mesmo dia em que estrearem no serviço de streaming.

O acordo entre as duas empresas inclui, pelo menos, os 10 próximos filmes da Netflix, como The Siege of Jadotville e Mascots. Segundo a Netflix, as produções originais serão exibidas em Nova York e Los Angeles ao mesmo tempo em que ficam disponíveis na plataforma de streaming.

A ideia, porém, é expandir esta ação para outras cidades na qual a iPic, uma rede de cinemas de luxo e que conta com cerca de 15 endereços nos EUA. Embora não seja a primeira vez que a Netflix leva filmes ao cinema, esse é o primeiro contrato de exclusividade e de longa duração fechado com uma rede.

Por meio de nota, a Associação Nacional de Donos de Cinemas (NATO, em inglês) criticou o acordo com a iPic. "Lançamentos simultâneos, na prática, reduzem tanto os rendimentos do filme online quanto nos cinemas. Seus consumidores dão valor à exclusividade, donos de salas e seus clientes também dão."