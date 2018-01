Netflix libera download de filmes e séries - Link - Estadão

Um dos principais recursos que usuários pediam para o serviço de streaming Netflix era a possibilidade de fazer download dos filmes e séries da plataforma para assistir quando o sinal de internet estivesse fraco. Agora, este antigo sonho dos usuários está realizado: a Netflix anunciou nesta quarta-feira, 30, o recurso que permite download de filmes e séries para que usuários os assistam depois, sem interrupções.

Para realizar o download, que já está disponível, basta clicar no símbolo de download na página de detalhes de um filme ou série para assisti-lo mais tarde, sem conexão à internet.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para algumas produções da plataforma, como Narcos, Orange is The New Black e The Crown. "Há mais [filmes e séries] a caminho", afirma a empresa por meio de comunicado.

O novo recurso está incluso em todos os planos e disponível para telefones e tablets Android e iOS e já pode ser encontrado na última atualização do aplicativo.