Yuri Gripas/Reuters Comissão Federal de Comunicações (FCC) suspendeu as regras de neutralidade da rede

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 10, que irá suspender as regras de neutralidade da rede a partir do dia 10 de junho. O comunicado se refere a decisão de dezembro do ano passado que pôs fim a regulação que garantia uma internet aberta e sem restrições para todos os moradores dos Estados Unidos

A data é calculada de acordo com um anúncio da FCC que disse que as novas regras em vigor 30 dias a partir de sexta-feira. Com a decisão, os provedores de internet podem bloquear, tornar lentos ou limitar o acesso a sites e outros serviços que necessitam da rede para funcionar.

Um grupo de estados e outros entraram com um processo para tentar impedir que as novas regras entrem em vigor. As regras revisadas foram uma vitória para provedores como a AT&T e a Comcast Corp, mas têm a oposição de empresas de internet como Facebook e Alphabet, empresa dona do Google.

Movimentação. Na última quarta-feira, 9, senadores democratas ensaiaram uma nova manobra para tentar rever a suspensão da neutralidade da rede. Com uma petição assinada pelos democratas e dois republicanos, os parlamentares querem que o congresso revogue a decisão com a Lei de Revisão do Congresso.

Caso a tentativa passe pelo Senado, a decisão da FCC precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados, cuja maioria é de republicanos além de contar com o apoio de Donald Trump.