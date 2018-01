Neymar chega a 30 milhões de seguidores no Twitter - Link - Estadão

Lluis Gene|AFP Neymar, do Barcelona

Neymar Jr. atingiu nesta terça-feira, 4, a marca de 30 milhões de seguidores no Twitter. Com este número, o atacante do Barcelona e da seleção, que é usuário da plataforma desde junho de 2010, tornou-se o primeiro brasileiro em toda história a alcançar o número, batendo um recorde de seguidores no País.

Depois de Neymar, as principais contas brasileiras no Twitter são do também jogador de futebol Kaká, com 27,3 milhões; pela Ivete Sangalo, com 15,8 milhões; e pelo apresentador e humorista do SBT Danilo Gentili, que já soma poucoa mais de 15 milhões de seguidores em sua conta oficial no Twitter.

Por enquanto, o recorde mundial de seguidores pertence à cantora norte-americana Katy Perry, que recentemente se tornou a primeira pessoa a atingir a marca de 100 milhões de seguidores. Na lista mundial, a cantora supera o cantor Justin Bieber , que possui mais de 97,5 milhões de seguidores; o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, que totaliza 91,5 milhões; e as cantoras Taylor Swift, com 85,3 milhões, e Rihanna, com 74,6 milhões de seguidores.