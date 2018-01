No Dia Internacional da Mulher, Google faz 'doodle' com Malala - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Google inovou com seu “doodle” para o Dia Internacional da Mulher. Ao invés de uma simples animação, a gigante tecnológica colocou em seu logotipo nesta terça-feira, 8, um vídeo reunindo o depoimento de 58 mulheres de diferentes países. A ideia era que essas mulheres completassem a frase “um dia eu irei…”. Dentre as personalidades ouvidas, está a paquistanesa Malala Yousafzai, que foi baleada na cabeça ao sair da escola.

O “doodle” é feito pelo Google em datas especiais, comemorando nascimentos, aniversários ou feriados por meio de desenhos ou animações. A ideia da empresa de usar um vídeo no Dia Internacional da Mulher é mostrar a força de mulheres em todos os cantos do mundo, retratando seus sonhos, desejos e ambições.

De acordo com a empresa, as mulheres do vídeo são de cidades como São Francisco, Londres, Paris, Moscou, Berlim, Cairo, Rio de Janeiro, Jakarta, Bangkok, Nova Delhi, Tóquio, Cidade do México e Lagos (Nigéria).

Apesar de todos os rápidos depoimentos emocionarem, dois chamam mais a atenção: o primeiro é de uma brasileira, no Rio, que completa a frase dizendo “Um dia eu irei viajar ao espaço para ver os anéis de Saturno”. Já no final do vídeo, a vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai, que foi baleada na cabeça ao sair da escola no Paquistão, diz que “um dia irá verá todas as meninas na escolas.”

Além de Malala, duas outras conhecidas são a antropóloga britânica Jane Goodall e a ativista Muzoon Almellehan, que mandam recados para suas respectivas áreas de atuação.

Liat Ben-Rafael, uma das criadoras do “doodle”, disse ao jornal inglês Mirror que pretendia mostrar apenas “mulheres reais” e não personagens animadas. “O Dia Internacional da Mulher é uma celebração das mulheres que trabalham para um futuro melhor e, nesse sentido, era importante para mim que celebrasse as mulheres reais“, disse.

Além do vídeo, que pode ser visto abaixo, o Google criou uma hashtag, a #OneDayIWill, que já está presente dentre os assuntos mais comentados no Twitter.