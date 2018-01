No Spotify, banda lança música que só é tocada em dias de chuva - Link - Estadão

CHAD BATKA | NYT Steve Terebecki, baixista da banda White Denim

Há quem diga que certas músicas só funcionam bem em dias de chuva. A banda norte-americana White Denim levou a ideia a sério: ontem, o grupo de rock de Austin, no Texas, lançou uma música no serviço de streaming Spotify que só pode ser tocada durante um dia de chuva, garoa ou tempestade.

A ideia é simples: com auxílio da geolocalização, recurso que permite descobrir onde o usuário em um determinado momento, o Spotify é capaz de saber se o ouvinte está em um lugar que está chovendo.

Se esse não for o caso, a música – chamada No Nee Ta Slode Aln – fica indisponível para o ouvinte e não aparece em qualquer busca na plataforma de streaming de música mais popular do mundo, que tem mais de 100 milhões de usuários.

A brincadeira, no entanto, só acontece caso o usuário esteja nos Estados Unidos – infelizmente, não será possível aproveitar as águas de março para escutar a canção do White Denim no Brasil.

Há, no entanto, uma estratégia comercial por trás da brincadeira: a música é uma parceria do grupo texano com a marca de artigos esportivos The North Face – um trecho da canção, com 30 segundos, foi liberado em uma propaganda da empresa no YouTube.