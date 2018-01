Novo aplicativo forma casais de acordo com compatibilidade dos signos - Link - Estadão

Divulgação

Aplicativo Joinder.me ‘combina’ pessoas compatíveis Aplicativo Joinder.me ‘combina’ pessoas compatíveis

Se você é uma daquelas pessoas que sabem o significado de ter uma “Lua em escorpião” ou “Vênus em capricórnio”, um novo aplicativo de relacionamentos foi feito para você. Lançado no País na última semana, o Joinder.me calcula suas prováveis combinações com outros usuários de acordo com o signo.

Leia também:

Mais americanos estão buscando seu amor na internet

Brasil vira maior mercado para app de paquera Happn

Disponível apenas para smartphones Android, o aplicativo funciona como o Tinder e outros apps de namoro: a pessoa faz o cadastro, informa sua localização, nome de usuários e coloca uma foto. Em seguida, é só analisar as potenciais combinações. O diferencial, no entanto, é que o app sugere apenas pessoas que sejam de signos compatíveis.

“O aplicativo surgiu de uma necessidade pessoal, pois eu achava os que já estavam no mercado superficiais”, conta a criadora do Joinder.me, Carla Ribeiro. “Queria oferecer algo diferente.”

A ideia de Carla é expandir ainda mais as funções, aproveitando a crescente onda de astrologia na internet. “Em breve, pretendemos sugerir combinações de usuários de acordo com o mapa astral”, conta Carla. Assim, o app levaria em conta não apenas o signo, mas também a influência de outros astros na personalidade das pessoas.