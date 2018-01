Novo app do Google quer ajudar usuário a economizar plano de dados - Link - Estadão

Gabriela Biló/Estadão Aplicativo do Google ajuda usuário a encontrar rede Wi-Fi próxima

Ter um plano limitado de internet móvel é uma das principais preocupações modernas dos brasileiros: segundo a consultoria Deloitte, oito em cada dez pessoas estouram mensalmente a franquia de dados de internet no smartphone. Pensando nisso, o Google lança nesta quinta-feira, 30, o Datally, um novo aplicativo para ajudar os usuários de Android a economizar no consumo de megabytes.

O aplicativo já está disponível para download na Play Store e foi desenvolvido por uma equipe do Google voltada a pensar como a internet pode ser melhor para usuários em países em desenvolvimento.

“Muitas vezes, é difícil saber quanto você consumiu do seu plano de dados, em qual aplicativo e quanto você pode economizar. Queremos mudar isso”, disse Fabian Schlup, engenheiro do Google, em entrevista coletiva realizada na manhã da quarta-feira, 29, em São Paulo, para anunciar o aplicativo.

Bruno Capelas/Estadão Telas mostram gráficos do Datally, bloqueio de aplicativos e 'bolha' indicando consumo em cada aplicativo durante sessão de uso

Como funciona. Basicamente, o Datally tem três funções diferentes. A primeira delas é saber em quais aplicativos – YouTube, WhatsApp, Instagram ou a plataforma de carona paga favorita do usuário – ele consumiu mais megabytes. No app, é possível ver como os dados são consumidos em gráficos diários, semanais ou mensais.

O segundo passo, diz o Google, é controlar como os dados são consumidos: com o Datally, é possível bloquear todos os aplicativos de utilizar as redes 3G e 4G em segundo plano, e liberá-los de acordo com o gosto do usuário.

Além disso, quando o usuário abre uma rede social, uma “bolha” do Datally aparece na tela, mostrando o consumo de dados em tempo real – assim, é possível saber quantos megabytes foram-se embora ao ver aquele vídeo engraçado do WhatsApp ou a foto nova do seu amigo no Instagram.

Outra função do Datally é mostrar ao usuário as redes Wi-Fi mais próximas, identificando se são abertas ou precisam de senha e mostrando ao usuário a sua distância até o local da rede.

A maior parte das funções do aplicativo, é verdade, já está disponível nas configurações do Android. No entanto, o Google descobriu que a maioria dos usuários costuma ter interações melhores com aplicativos do que fuçar todas as ferramentas do sistema operacional – o que, segundo Schlup, justificou o desenvolvimento do app. Em sua fase de testes, realizada nas Filipinas, o aplicativo foi testado por 500 mil pessoas e recebeu nota média de 4,5 estrelas na Play Store – o sistema de avaliação da loja vai de 1 a 5 estrelas.

Para Fábio Coelho, presidente do Google, o Datally é apenas um dos passos que a empresa quer tomar, nos próximos meses, para ajudar o próximo “bilhão de usuários de internet”, termo que a empresa utiliza para se referir a pessoas que devem se conectar à rede pela primeira vez nos próximos anos, normalmente a partir de países em desenvolvimento e usando o smartphone. “Muita gente tem dificuldade de se conectar pelo celular para ter boas experiências de comércio, aprendizado ou até mesmo usar o WhatsApp o tempo todo”, diz. “Queremos ajudar os grotões do Brasil.”