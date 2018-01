Novo golpe do WhatsApp promete máquina de Nespresso - Link - Estadão

ESET Golpe promete máquinas de café desde que usuário compartilhe a falsa promoção com outros 10 contatos do WhatsApp.

Um novo golpe está circulando pelo WhatsApp nesta semana envolvendo máquinas da Nespresso. Na promoção falsa, são prometidas máquinas de café expresso para testes, desde que o usuário envie a mensagem a mais 10 amigos.

A ideia do golpe reside no fato de as pessoas supostamente poderem ficar com o equipamento depois dos testes com consumidores. Ao clicar no ícone para fazer o resgate do prêmio, o usuário é levado para uma plataforma de publicidades que pede cadastramento de alguns dados, como número de telefone.

Quanto mais pessoas clicarem na página com anúncios, maior a recompensa financeira para o criminoso, por isso a exigência de encaminhamento da mensagem para amigos, informa a empresa de segurança ESET.

Camillo Di Jorge, presidente da empresa, alerta os usuários para que fiquem atentos a esse tipo de promoção veiculada no WhatsApp. “É importante que o usuário de WhatsApp redobre a atenção para encontrar os sinais que indicam que se trata de uma tentativa de golpe, como uma vantagem incomum, mensagens com links, erros de português e que indicam urgência, por exemplo”.