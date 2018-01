Novo recurso do WhatsApp poupa memória do celular - Link - Estadão

Muitas vezes, a pessoa está olhando sua galeria de imagens do celular e, do nada, aparece um foto aleatória, que você não tem ideia de onde veio. Depois de um tempo, a pessoa descobre que a foto foi enviada de um daqueles grupos de WhatsApp quase sempre ignorado. Agora, este problema está prestes a ser resolvido. Segundo informações divulgadas pelo site de tecnologia Mashable, o WhatsApp deve lançar em breve um recurso para fazer streaming de vídeos, GIFs e fotos enviadas.

Segundo as informações obtidas pelo site, a nova atualização do WhatsApp deve permitir que a pessoa veja o vídeo enviado sem ter que fazer o download completo. Ao invés do símbolo do download, então, a pessoa encontra o ícone de play para começar a ver o video sem ter o conteúdo no smartphone.

Se a pessoa quiser fazer download do conteúdo, ainda é possível: basta clicar no botão de download, que agora fica posiconado na parte inferior esquerda da mensagem.

A novidade, por enquanto, está disponível apenas para alguns usuários do aplicativo na Índia. No entanto, como é costume de recursos em fase de testes, o aplicativo deve ser liberado em breve para outros usuários. O WhatsApp não confirmou a nova funcionalidade.