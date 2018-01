Novos carros da GM permitirão acesso a e-commerce no painel - Link - Estadão

CHEVROLET CAMARO 2017

A montadora General Motors anunciou nesta terça-feira, 5, que vai equipar novos modelos de carro com um painel que permite acesso a uma plataforma de comércio eletrônico. Com isso, a montadora mostra que está apostando que os motoristas e passageiros vão encomendar comida, encontrar postos de combustível e até reservar hotéis por meio de ícones na tela mostrada no painel, em vez de usarem seus próprios smartphones. A companhia acredita que intermediar essas transações pode se tornar uma nova fonte de renda no futuro.

A plataforma de comércio eletrônico da GM vai funcionar como um marketplace, isto é, terceiros vão vender seus produtos e serviços por meio do painel dos carros para os consumidores interessados. A tecnologia será embarcada em cerca de 1,9 milhão de carros modelo 2017. Mais de 4 milhões de carros das marcas Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac vão estar equipados com o painel até o final de 2018.

A empresa, contudo, não revelou quanto vai receber dos comerciantes que usarem a plataforma. Os consumidores, por outro lado, não terão de pagar para ter acesso às ofertas, nem pelos dados utilizados para transmitir as informações pela internet para permitir as transações. "Essa plataforma é financiada pelos merchants", disse vice-presidente de experiência do usuário da GM, Santiago Chamorro. Segundo ele, ainda é cedo para prever qual será a receita obtida pela GM com a nova linha de negócio.

A inovação, porém, enfrentará dificuldades para se popularizar, por conta do uso intenso de smartphones, que oferecem uma variedade muito maior de aplicativos do que a plataforma da GM. Além disso, a empresa não é a única a estar investindo nessa nova linha de negócios: a gigante do comércio eletrônico Amazon está fazendo parcerias com montadoras, como a Ford, para incluir nos carros a assistente pessoal Alexa.

A GM vai lançar seus marketplace com apenas Shell e Exxon Mobil na categoria de combustíveis. O único restaurante disponível para reserva de mesa a partir do carro será a cadeia TGI Fridays. Além deles, haverá aplicativos para estacionamento e para delivery em redes como Starbucks, Dunkin' Donuts e Applebee's. "Vamos adicionar outras empresas", disse Chamorro. A empresa também pretende expandir a integração do serviço com serviços de música, notícias e outras informações.