Novos emojis chegarão em breve ao smartphone - Link - Estadão

emojipedia Frutas e fotos. Abacate e ‘selfie’ são duas novidades

Quem disse que o emoji de um coração preto ou de duas fatias de bacon não são importantes para usuários de aplicativos de bate-papo? A Unicode, consórcio responsável pelos padrões dos emojis em todo o mundo, não apenas acha os dois importantes, como os colocou em seu novo conjunto de símbolos oficiais. Em 21 de junho, a entidade vai liberar esses e outros 70 novos emojis para os teclados virtuais de smartphones de todo o mundo.

Os desenvolvedores de sistemas operacionais poderão adotar os novos emojis após a liberação das imagens por meio de uma atualização. Quando os símbolos estiverem disponíveis, as pessoas poderão usá-los em qualquer aplicativo, como o WhatsApp ou o Facebook.

No conjunto, usuários poderão encontrar animais, como um imponente gorila, uma simpática raposa e até mesmo uma graciosa borboleta azul. Imagens dos Jogos Olímpicos também passarão a integrar o time de emojis oficiais, como figuras de medalhas e de alguns esportes que estarão presentes no evento, como boxe e esgrima.

Imagens que representam o café da manhã das pessoas de todo o mundo também vão ganhar novos representantes. Além do bacon, o teclado agora inclui um croissant, uma baguete, panquecas, ovo e abacate. Um pote de salada verde também terá sua presença garantida nos teclados de todo o mundo, agradando os adeptos de um estilo de vida mais saudável.

Dois emojis em específico despertaram a atenção. O primeiro foi o chamado emoji de “facepalm”, muito pedido por usuários de redes sociais há anos. Na imagem, uma moça aparece dando um tapa no rosto, como se alguém tivesse falado uma besteira ou algo tivesse dado muito errado.

Já o segundo símbolo é o que representa o selfie, autorretrato feito com o celular. Ele mostra um braço segurando um celular na popular posição. A chegada dos emojis de palhaço e de Pinóquio também foram comemoradas pelos usuários.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Jeremy Burge, fundador da Emojipedia, disse apostar todo o sucesso da nova atualização no “facepalm”. “Gosto muito do emoji de abacate. Mas tenho certeza que o ‘facepalm’ será o mais popular. É um gesto muito flexível”, afirmou.

Com a atualização, os emojis oficiais passarão a incluir mais de 1,6 mil itens.

Na próxima. Apesar do anúncio do novo pacote, já há especulações sobre o próximo lançamento. Um coração laranja, um biscoito da sorte e até mesmo três espécies de dinossauro poderão integrar a próxima atualização. As informações não são confirmadas pelo Unicode.