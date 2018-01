O melhor comentarista da internet quer lançar um livro - Link - Estadão

Arquivo pessoal Sergipano, Francisco José Espínola quer ajuda para lançar um livro com os "melhores comentários da internet"

“Se um astronauta mata outro, ele pode ser julgado?”, perguntava a manchete de uma notícia. “Trata-se de um crime sem gravidade”, respondeu o engenheiro Francisco José Espinola em um comentário no Facebook. A partir daquele momento, em abril de 2015, a vida do funcionário da Petrobras, de 46 anos, nunca mais foi a mesma: “comecei a receber tantas notificações de likes que o Facebook me bloqueou por três minutos”, lembra Espinola. “Ali percebi que tinha potencial para fazer mais comentários engraçados”.

Dois anos depois, Espinola tem sido reconhecido na internet por seus comentários espirituosos – no Facebook, ele é o dono da página Grandes Comentários da Internet, em que reúne suas principais sacadas para mais de 500 mil fãs. Agora, o engenheiro quer compilar o melhor de sua obra em um livro, também chamado de “Grandes Comentários da Internet”. Para isso, abriu uma campanha de financiamento coletivo no Catarse – até o momento, já conseguiu 61% do valor total pedido, de R$ 30 mil.

“Quero levar o bom humor a todos. Lançando um livro, posso chegar a um público maior do que tenho hoje”, explica Espinola. Além dos comentários, o engenheiro quer também explicar no livro mais sobre seu método de raciocínio para chegar às tiradas engraçadas. Para ele, a internet hoje está povoada de comentários depressivos e mau humorados. “Tem coisas que a gente lê e são tão barra pesada que até parece que eles transmitem câncer”, comenta o engenheiro, que começou a fazer as piadas na internet como um hobby para exercitar o cérebro.

Segundo Francisco, o dia a dia de um engenheiro é o de quem deve seguir padrões, sem muita criatividade. “Isso estava limitando o lado direito do meu cérebro.” Antes dos comentários, ele participava de concursos na página do Facebook Job do Dia, que pedia aos seguidores para criar legendas para fotos. “Fui um dos maiores vencedores da página, mas ainda assim aquilo não me satisfazia”, explica. Daí, partir para as caixas de comentário foi um pulo.

Regras. Não é toda notícia, porém, que merece um comentário de Francisco: ele mesmo diz que evita comentar sobre política – só o faz quando sabe que o resultado não vai ofender ninguém. Segundo o engenheiro, seus temas favoritos são notícias bizarras. “Elas tentam ter certa seriedade, mas pedem para ser zoadas. Essa do astronauta é um bom exemplo”, comenta Espinola, que gosta de fazer piadas de duplo sentido com teor sexual.

Os primeiros comentários foram feitos quando Espínola ainda trabalhava nas plataformas de extração de petróleo da Petrobras. Hoje, com a crise da empresa, ele voltou a trabalhar no escritório, no Rio de Janeiro. Para fazer suas tiradas, Espínola diz ter um método – que, garante ele, não o atrapalha no trabalho. “Sigo algumas páginas que sei que vão postar manchetes absurdas. Eles têm horários determinados, então fico de olho, faço o comentário em um minuto e volto ao trabalho. É o tempo de um cafezinho”, diz ele. “Preciso ser rápido, senão o que eu falo vai sumir no meio dos comentários dos outros.”

Segundo o engenheiro, para fazer comentários engraçados como os dele, é preciso ter bastante repertório – uma das marcas de sua educação. Filho de um engenheiro da Petrobras, Espinola viveu até os 7 anos no Iraque – a empresa tinha operações lá durante os anos 1980. “Eu lia muito no Iraque. Isso fez com que eu fosse talhado para uma coisa que não tem muita serventia: comentários engraçados”.