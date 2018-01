Operadoras dos EUA dizem que não vão vender históricos de clientes - Link - Estadão

REUTERS / SeongJoon Cho Decisão do Congresso foi uma vitória para provedores de internet como AT&T, Comcast e Verizon, que agora estão no mesmo patamar de regras de privacidade que Google e Facebook.

As três maiores operadoras de internet dos Estados Unidos – Comcast, Verizon e AT&T – disseram na sexta-feira, 31, que não vão vender as informações individuais de navegação na internet de seus clientes, dias após o Congresso dos Estados Unidos ter aprovado leis que revertem as regras de privacidade na internet criadas pelo governo Obama e liberam a prática.

A lei revogará regulações adotadas em outubro pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), ainda sob o governo do ex-presidente Barack Obama, que exigiam que provedores de serviços de internet fizessem mais para proteger a privacidade de seus clientes do que sites como Google ou Facebook.

O afrouxamento de restrições tem gerado crescente revolta nas redes sociais.

"Não vendemos o histórico de navegação individual de nossos clientes de banda larga. Não fazíamos isso antes de as regras da FCC serem adotadas e não temos planos de fazê-lo", disse Gerard Lewis, diretor de privacidade da Comcast.

A Verizon não vende históricos de navegação pessoais e não tem planos de fazê-lo no futuro, disse o porta-voz Richard Young.

Republicanos no Congresso aprovaram por uma pequena margem na terça-feira a revogação das leis, sem obter apoio de democratas e com objeções de defensores da privacidade.

Sob as regras anteriores, provedores de internet teriam que obter autorização dos consumidores antes de usarem sua geolocalização precisa, informações sobre finanças, saúde e históricos de navegação na internet para publicidade e marketing. Já empresas de internet não precisavam do mesmo consentimento.

O voto foi uma vitória para provedores de internet como AT&T, Comcast e Verizon, que agora estão no mesmo patamar de regras que Google e Facebook.