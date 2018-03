O inventor da World Wide Web, Tim Berners-Lee, encorajou nesta quinta-feira, 22, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, ao afirmar que ele pode "consertar" os problemas que permitiram o vazamento de dados da rede social, "mas isso não será fácil".

"Este é um momento sério para o futuro da web, mas quero que nos mantenhamos com esperança. Os problemas que vemos hoje são erros no sistema. Os erros podem causar danos, mas são criados pelas pessoas e podem ser consertados pelas pessoas", afirmou Berners-Lee.

This is a serious moment for the web’s future. But I want us to remain hopeful. The problems we see today are bugs in the system. Bugs can cause damage, but bugs are created by people, and can be fixed by people. 1/9