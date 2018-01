Pandora lança novo serviço de rádio - Link - Estadão

Reuters A rádio online Pandora está trilhando um caminho para o serviço de streaming

O serviço de rádio online Pandora lançou nesta quinta-feira, 15, o Pandora Plus, o seu novo serviço de assinatura. Este é mais um passo da empresa em direção ao streaming e que busca conquistar espaço em meio a dura competição da Apple e Spotify. Segundo a companhia, o novo serviço irá substituir o já existente Pandora One, permitindo que usuários escutem músicas offline.

Com preço de US$ 4,99, o serviço do Pandora Plus estará disponível nos próximos meses para iOS e Android, informou a companhia nesta quinta-feira. Apple Music e Spotify, enquanto isso, oferecem planos de streaming com preço inicial de US$ 9,99 ao mês.

O Pandora, que possui pouco mais de 78 milhões de usuários ativos, tem se mostrado mais como uma estação de rádio que toca músicas de acordo com gêneros, sem permitir que usuários façam seleções. O Pandora Plus também não possui esta escolha. A companhia, no entanto, planeja lançar um serviço de streaming ainda neste ano.

Usuários do Pandora One serão atualizados para o novo serviço, de acordo com a companhia.