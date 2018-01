Para youtubers, aula pode ser primeiro passo - Link - Estadão

Fazendo vídeos desde 2011 e com mais de 300 mil inscritos em seu canal, Luisa Clasen – do Lully de Verdade – pode ser considerada uma “veterana” do YouTube no Brasil. Formada em Cinema, a garota aposta que aulas podem ser essenciais na formação profissional de uma nova geração de produtores de conteúdo no site de vídeos do Google.

“Ser youtuber é o novo ser ator; é uma profissão nova e quem começa agora já tem uma tonelada de cases pra se inspirar e coisas para aprender, então as chances de conseguir progredir mais cedo do que nós é maior”, diz a garota.

Na faculdade, Luisa teve aulas de como montar luz e som e escolher enquadramentos, mas não acredita que isso seja um conhecimento totalmente imprescindível. “Não ter formação técnica faz com que o conteúdo seja muito mais orgânico e autêntico, o que com certeza é um diferencial”, diz. “É só olharmos para os canais de maior sucesso e ver que quase todos têm um quê de artesanal.”

Vida como ela é. Uma youtuber que aposta em vídeos mais naturais é a jovem Letícia Pacheco, de 18 anos. Dona do canal Dropando Ideias, ela possui 11 mil inscritos para falar sobre assuntos da cultura nerd e de seu cotidiano em São Paulo.

Aprendeu técnicas de luz e enquadramentos sozinha, apenas indo em oficinas do YouTube Space, em São Paulo. Há um ano, começou a estudar Jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi.

No entanto, ela não tem medo de perder a originalidade. “Não vejo como ensinar alguém a produzir conteúdo para a internet possa ser ruim”, afirma Letícia. “Para estar dentro do mercado, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre tudo que engloba ter um canal para, assim, as marcas te enxergarem como profissional.”