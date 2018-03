Mike Segar/Reuters Amazon passou Microsoft em fevereiro e assumiu lugar no pódio; agora, desbanca a Alphabet

A Amazon se tornou nesta terça-feira, 20, a segunda empresa americana listada em bolsa de maior valor de mercado, superando pela primeira vez o Google, controlado pela Alphabet. O movimento é resultado das preocupações de Wall Street com as consequências das revelações de que uma empresa de consultoria política havia obtido dados pessoais indevidos de 50 milhões de usuários do Facebook.

Investidores se mostraram preocupados com o fato de que a Alphabet possa ser afetada por medidas regulatórias para lidar com acusações de que o Facebook não conseguiu impedir o acesso indevido a dados de usuários. Juntos, Alphabet e Facebook dominam a publicidade online. As empresas já enfrentaram críticas do governo sobre como empregam os dados de usuários.

Nesta terça, as ações da Amazon encerraram em alta de 2,69%, cotadas a US$ 1.585,51. Com isso, a empresa fechou o dia com US$ 768 bilhões em valor de mercado. Já a Alphabet, viu seus papéis caírem 0,39%, terminando o pregão com US$ 763 bilhões em valor de mercado. A Apple, que está em primeiro lugar, tem valor de US$ 889 bilhões. Em quarto, está a Microsoft, que foi superada pela Amazon em fevereiro.

Outras redes sociais também registraram perdas no dia: o Twitter despencou 10,38% e a Snap perdeu 2,56%. Já o Facebook, que desencadeou o processo, deu prosseguimento às perdas e fechou em baixa de 2,56%. Em contrapartida, o serviço de streaming Netflix, por sua vez, teve alta de 1,28%, recebendo atenção de investidores.