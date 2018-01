Plataformas têm dificuldade em atrair editores - Link - Estadão

Apostar no modelo de colaboração em rede ajuda o Moovit a melhorar a base de dados de transporte público e a Wikipédia a difundir mais conhecimento. Mas manter milhares de editores ativos e engajados é um desafio diário e viável para poucas organizações.

“Modelos colaborativos dão certo quando apontam para uma causa específica ou geram um benefício muito tangível para as pessoas”, diz Eduardo Pellanda, professor de comunicação digital da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Uma vez atendido um destes requisitos, o próximo passo é recrutar os colaboradores. A primeira barreira é mostrar que a plataforma está aberta: poucas pessoas têm consciência, por exemplo, que Wikipédia e Moovit permitem que as pessoas ajudem a construir as bases de dados usadas pelos sites.

“Em geral, as pessoas acessam por algum motivo específico e só depois se dão conta de que estão dentro de uma comunidade”, ressalta o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio), Fabro Steibel.

Dependência. Há 15 anos, a enciclopédia virtual depende da geração de conteúdo de voluntários. Desde 2006, porém, o número de editores que escrevem em português se mantém estável, na marca de 6,5 mil. “O problema é que o perfil de pessoas que colaboram não cresce na mesma velocidade da necessidade de colaboração”, explica Steibel.

Na Wikipédia, atualmente, um grande volume de trabalho é concentrado nas mãos de poucas pessoas, geralmente administradores e editores mais antigos. Segundo o coordenador de projetos Grupo Wikimedia no Brasil, Rodrigo Padula, os editores brasileiros costumam trabalhar em artigos menos acadêmicos, como esportes e biografias. “O desafio é produzir artigos que demandam um conhecimento mais profundo”, diz ele.

Para superar esse entrave, a organização sem fins lucrativos está fazendo parcerias com universidades para atrair estudantes e professores para aprimorar artigos.

Um dos poucos a se dedicar à produção de artigos mais densos, um usuário que pediu à reportagem para não ser identificado, se envolve na criação de artigos detalhados, que ficam em destaque na plataforma. Com interesse pelas áreas de história, medicina e ciência, ele conta que se envolve nestes trabalhos, porque é necessário.

“Grande parte dos falantes de língua portuguesa não compreende inglês e não têm acesso fácil a materiais educativos. Essas pessoas necessitam de uma Wikipédia em português com o mínimo de qualidade”, diz.