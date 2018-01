Por que o Facebook comprou um app de perguntas para adolescentes? - Link - Estadão

TBH TBH é um aplicativo para adolescentes que já tem mais de 5 milhões de usuários nos EUA.

O Facebook anunciou na última segunda-feira, 16, a aquisição do aplicativo TBH, que permite que adolescentes e estudantes universitários se elogiem anonimamente. O app, que foi criado em agosto deste ano, está disponível somente para iOS, mas já fez fama nos Estados Unidos, onde soma mais de 5 milhões de usuários e mais de 1 bilhão de mensagens trocadas. Mas o que é exatamente o TBH e qual é a sua real função?

Vamos lá: TBH, uma sigla para “to be honest” (algo como “para ser sincero” em português), é um aplicativo coloca seus usuários para responderem perguntas sobre seus contatos, que são compartilhados com o app. As enquetes aparecem em “rodadas” de 15 questões, pedindo que os usuários escolham um amigo entre quatro alternativas. As questões abordam temas como afeição (“vou me casar com ela”), elogios diretos e sarcasmo (“a pessoa dirigiria até a sua casa e te acordaria no meio da noite só para te dizer quem finalmente a respondeu”).

Em troca, quando um amigo seleciona o usuário do TBH como resposta, ele recebe uma notificação anônima mostrando a pergunta feita, tendo assim uma ideia melhor sobre o que outras pessoas pensam dele.

Embora os usuários possam enviar suas próprias perguntas, a equipe do TBH afirma que revisa todas as submissões e aceita somente as questões que são positivas, não ofensivas, apropriadas para pessoas maiores de 13 anos e que são engraçadas ou interessantes.

Qualquer pessoa com mais de 13 anos pode usar o aplicativo, mas o TBH foca em adolescentes e suas redes de amigos. Quando um usuário novo se cadastra, o aplicativo pede que a pessoa selecione seu ano escolar ou que identifique seu colégio ou faculdade.

Uma porta-voz do Facebook disse que a rede social não vai revelar os termos do negócio, mas afirmou que os criadores do aplicativo — Nikita Bier, Erik Hazzard, Kyle Zaragoza and Nicolas Ducdodon — vão se tornar empregados do Facebook, mas continuarão a trabalhar com o TBH.

Assim como na compra do Instagram, o Facebook parece estar interessado em entender os jeitos que os jovens se comunicam online. As aquisições do Instagram e do WhatsApp foram tentativas da rede social se conectar com os usuários jovens, que estão usando cada vez mais redes sociais alternativas.

O aspecto da positividade do TBH — e suas interações que não permitem a criação de publicações permanentes ou rastreáveis, mas sim elogios anônimos — também estão de acordo a nova missão do Facebook que quer construir um senso de comunidade.

Talvez, no entanto, o TBH seja somente um outro canal com o qual o Facebook pode se comunicar e comandar a atenção do público jovem. A aquisição também elimina um competidor em potencial.

“Enquanto a última década da internet focou em comunicação aberta, o próximo passo será em conseguir atender as demandas emocionais das pessoas”, escreveu a equipe do TBH em um comunicado liberado na segunda-feira. “Quando nos encontramos com o Facebook, percebemos que nós compartilhamos os mesmos valores e intenções de conectar pessoas em interações positivas. Mas, mais do que tudo, nós nos atraímos pelas possibilidades de ajuda que eles podem nos dar para levar a missão do TBH para mais pessoas." / TRADUÇÃO DE CAROLINA INGIZZA