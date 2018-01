Porta dos Fundos e Kondzilla estrelam primeiras produções do YouTube Space no Rio - Link - Estadão

Claudia Tozetto/Estadão "No YouTube Space, poderemos encontrar youtubers de outros Estados brasileiros e colaborar com eles", dizem os integrantes do canal 'Castro Brothers'

Numa noite qualquer, uma turma de cariocas tomava uma cerveja gelada num botequim das ruas do bairro da Lapa, mas é brutalmente surpreendida por um grupo de alienígenas. Em vez de medo, porém, os humanos incentivaram os extraterrestres a invadir a Terra e, quem sabe, construir uma creche ou um hospital no Rio. Parece loucura, mas esse é o enredo do último vídeo da produtora carioca Porta dos Fundos, publicado nesta segunda-feira, 7, no YouTube. O vídeo foi gravado na semana passada em um dos estúdios do novo YouTube Space, na região do Porto Maravilha, no Rio, antes mesmo da inauguração oficial.

O Porta dos Fundos, que tem mais de 13 milhões de inscritos, não foi o único a ser convidado a estrear o novo espaço. Além deles, outros youtubers de peso, como a produtora musical Kondzilla, usaram o espaço antes da abertura. O videoclipe de um dos artistas da produtora -- que ostenta quase 17 milhões de inscritos no site -- deve ser publicado no canal homônimo no em breve. Outro canal carioca, o Castro Brothers, também teve a chance de gravar dois vídeos no espaço -- o canal tem mais de 1,7 milhão de inscritos. Os quadros de humor que começam a ir ao ar na próxima segunda-feira, 14.

O vídeo do Porta, por exemplo, foi gravado no maior dos três estúdios, que reproduz o bairro da Lapa. Distribuídos em uma rua de paralelepípedos, há bares, lojas de discos e até mesmo uma reprodução, em menor escala, dos famosos Arcos da Lapa, considerados a maior obra arquitetônica feita no Brasil no período colonial. “São várias opções dentro de um mesmo cenário”, disse ao Estado o gerente de programas do YouTube, Otávio Albuquerque. “É possível fazer vários vídeos, de canais diferentes, parecerem diferentes.”

Apesar disso, Albuquerque sabe que o cenário da Lapa pode “cansar” os youtubers logo. Segundo ele, o Google já conta com essa possibilidade e está preparado para transformar o cenário, se essa for a demanda dos criadores de conteúdo. “É muito dinheiro”, diz ele, “mas essa é uma das vantagens de ter o apoio do Google.” Partes pequenas do estúdio podem ser movidas para outras áreas do espaço, se assim os youtubers pedirem, já que o estúdio foi construído de maneira modular.

Outro estúdio que compõe o Space também possui opções de fundo, móveis e objetos de decoração que podem ser combinados pelo youtuber para formar diferentes cenários. “Em São Paulo, o estúdio é pequeno e aprendemos a achar formas de usar o espaço de diferentes maneiras”, disse Lance Podell, diretor global do YouTube Space. “Trouxemos essa mesma ideia de modularidade ao construir esse novo espaço no Rio.” Há também um terceiro estúdio, com fundo de chroma key, que permite projetar imagens no fundo. Outros ambientes do espaço, como a área central, os camarins e a recepção, também foram pensados para funcionar como cenários alternativos para vídeos.

Ponto de encontro. Para os youtubers, mais do que um espaço em que eles podem ter acesso a tecnologias e estúdios modernos, o YouTube Space no Rio tem potencial para se tornar um ponto de encontro entre criadores de vídeos de todo o Brasil. “Muitas vezes não conseguimos acompanhar os vídeos de canais menores”, disse o comediante Marcos Castro, do Castro Brothers. “Aqui, nós poderemos encontrar youtubers de outros Estados brasileiros e colaborar com eles.” A colaboração entre youtubers tem crescido no País e tem ajudado os criadores de conteúdo a aumentar sua audiência e número de inscritos.

A equipe do YouTube Space já começou a visitar algumas cidades para apresentar o espaço a criadores de vídeo locais e identificar canais com potencial para usar o espaço. Entre as cidades que foram visitadas nos últimos meses estão Belo Horizonte, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná e Salvador, na Bahia. São Paulo, onde já existe um YouTube Space menor em parceria com o Instituto Criar, deve ser a próxima cidade onde a equipe deve apresentar o espaço do Rio aos youtubers.

Além disso, como o Space do Rio faz parte de uma rede global do Google, que têm espaços semelhantes em cidades como Los Angeles e Tóquio, é possível que, no futuro, aconteçam também colaborações internacionais. “Não é nosso objetivo principal, mas a troca de experiências entre youtubers de vários países é certamente possível”, diz Podell.

*A jornalista viajou a convite do Google