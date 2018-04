O Instagram pode introduzir em breve uma função há muito tempo aguardada pelos usuários: a possibilidade deixar 'muda' uma conta ou usuário em específico, sem precisar parar necessariamente de seguir aquela pessoa.

Existente no Facebook e no Twitter há alguns anos, a função apareceu para alguns usuários da rede social de fotos em um menu específico, abaixo da opção para "parar de seguir" um usuário.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!

h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6