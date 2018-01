Rede social russa VK tem 100 milhões de perfis hackeados - Link - Estadão

Divulgação Rede social tem 100 milhões de usuários

Dados de cerca de 100 milhões de perfis da principal rede social russa, a VK.com, foram hackeados e estão sendo negociados no submundo digital.

De acordo com o site LeakedSource, especialista em mostrar falhas de segurança, a venda dos dados começou no último domingo, 5, e o banco de dados pode ser adquirido por cerca de US$ 570 (o valor de 1 bitcoin), pedido pelo hacker conhecido como Peace em um site da ‘deep web'. Entre os dados vazados estão nomes e sobrenomes dos usuários, endereços de e-mail, números de telefone e senhas.

Inspirado no Facebook, a VK.com é um dos sites russos mais acessados, e foi adotado no Brasil por grupos de internautas que se sentiram “órfãos do Orkut”. A rede foi criada por Pavel Durov, que, após vender sua participação no site, criou o aplicativo de mensagens instantâneas Telegram. Segundo o site norte-americano Techcrunch, a VK tinha 100 milhões de usuários no fim de 2014.