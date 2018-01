Rio e SP terão exposição sobre Steve Jobs - Link - Estadão

As obras do poeta americano – que também "emprestou" seu nome para o cantor Bob Dylan – estão entre os livros favoritos de Jobs.

"Peace Train", do cantor pop-folk Cat Stevens, era uma das músicas favoritas de Steve Jobs.

Revelada no início dos anos 1960, a cantora Joan Baez chegou a ter um breve namoro com Jobs durante os anos 1970. Em seu iPod, o fundador da Apple levava a canção "Love is a Four Letter Word", na interpretação de Baez

A peça Rei Lear, de William Shakespeare, foi uma das principais leituras de Steve Jobs na adolescência.

Outro livro que marcou Steve Jobs na juventude foi Moby Dick, do escritor americano Herman Melville

Steve Jobs levava em seu iPod pessoal seis álbuns de Bob Dylan -- o favorito era Highway 61 Revisited, de 1965, com faixas como "Like a Rolling Stone".

Outro dos discos favoritos de Jobs eram as Variações de Gouldberg, do compositor alemão Johann Sebastian Bach, interpretadas pelo pianista canadense Glenn Gould.

Do livro The Whole Earth Catalog, Jobs tirou a frase principal de seu discurso como paraninfo da turma de 2005 da Universidade de Stanford: "continuem bobos "(stay foolish, em inglês).

Um dos maiores nomes da música erudita hoje, o cellista Yo-Yo Ma era outro favorito de Jobs.

Ao fazer a biografia de Jobs, o escritor Walter Isaacson coletou as canções favoritas do fundador da Apple. Em um de seus encontros com o biógrafo, Jobs tocou a canção "Both Sides Now", da cantora canadense Joni Mitchell

Questionado certa vez sobre uma música que o fazia lembrar da infância, Steve Jobs indicou a canção "Uncle John's Band", um dos maiores sucessos do grupo hippie Grateful Dead.

É fácil dizer que os Beatles são a banda favorita de Steve Jobs: tanto a banda como o empreendedor tiveram empresas com o mesmo nome -- Apple. Jobs já disse que a Apple que criou é inspirada na gravadora que os Beatles tiveram nos anos 1960.