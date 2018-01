Saiba como usar o Instagram como plataforma de paquera - Link - Estadão

MIKE ISAAC/NYT O Stories é integrado com a rede social de fotos e vídeos. Assim, ele é mais intuitivo e fácil de usar para quem não conhece os recursos de mensagens efêmeras: basta clicar nas fotos no topo para ver as publicações e, para postar algo, só precisa fazer uma foto ou vídeo convencional e redirecionar ao Stories. Já no Snapchat, o usuário leva tempo para se acostumar em tantas abas, janelas e modos de publicação.

Em abril deste ano, Roberto Forgione percebeu que alguém que o vinha observando em sigilo estava vendo as suas Stories no Instagram – as atualizações rápidas e casuais que aparecem durante 24 horas no topo da tela do aplicativo, junto com uma listas das pessoas que as visualizaram.

“Percebi depois de um tempo que essa pessoa sempre retornava”, disse Roberto, 31 anos, produtor de fotos que mora no Brooklin. Decidiu contatar seu admirador secreto através da ferramenta de mensagens diretas do aplicativo. “Perguntei a ele se gostaria de se encontrar e ele respondeu que sim”. Os dois começaram a se ver, passaram o Dia de Ação de Graças juntos e até foram juntos a um casamento, como namorados.

Anthea Fisher, 22 anos, gerente de projetos, começou uma relação no Instagram com uma pessoa que só conhecia vagamente. “Nós curtíamos as coisas um do outro de tempos em tempos. Depois que rompi com meu namorado, ele começou a curtir mais vezes tudo o que eu colocava no aplicativo. E me enviava memes. Percebi que estava tentando atrair minha atenção”.

Desde setembro, o Instagram tem mais de 800 milhões de usuários mensais em todo mundo. Deles, 300 milhões usam a plataforma Instagram Stories diariamente, segundo a empresa. Alguns usam para seus negócios, outros para compartilhar fotos e alguns distribuem memes sobre suas manhãs de ressaca, por exemplo. E ainda há aqueles que usam o Instagram como instrumento suplementar de busca de um parceiro. “É basicamente um portfólio para sua vida amorosa”, disse Halen Yau, 31 anos, relações públicas de Toronto.

O Instagram não só propicia uma colagem visual da sua vida, mas oferece uma maneira sutil de manifestar interesse por meio de curtições e comentários. Além disso, é possível manter um bate-papo privado. Ao mesmo tempo, as listas dos usuários que diariamente olham suas Stories indicam que você possui dados, ainda que rudimentares e não conclusivos, sobre quem exatamente está muito interessado em você – hoje, amanhã e ontem.

Está confuso com a ordem das visualizações? Não se preocupe. Acontece com todo mundo. “Teoricamente os mais interessados em você apareceriam no topo”, disse Anthea Fisher, referindo-se à lista de usuários que visitaram a sua página.

Mas é apenas uma teoria. Segundo um porta-voz do Instagram, a ordem é baseada em uma série de fatores, incluindo pessoas que visualizaram recentemente suas Stories, com quem você mais interage e outros temperos de uma receita secreta.

O mistério tem disseminado idéias sem fim sobre o ranking de toques. Usuários no Reddit documentaram experimentos em que alteraram vários fatores, como a freqüência que visualizam o perfil de um amigo, ou o quão frequentemente curtem fotos de um perfil, para ver quais tiveram efeito na ordem e quais não. O objetivo de muitos era solucionar aquele enigma que consome todo mundo: será que minha paquera gosta de mim tanto quanto eu dela (ou dele)?

Armadilhas. O experimento deu resultados ambivalentes e o Instagram provavelmente manterá o algoritmo trancado a chave sempre. Agora, se você quer atrair interesse em algum momento em breve recomendamos um termômetro usado e comprovado: as armadilhas do Stories.

“Pode ser uma simples selfie”, disse Andrew Keller, 25 anos estrategista de criação na Paper Magazine. “Posso colocar uma bela selfie minha e a legenda pode ser ‘Acabei de comer um saquinho de Twizzlers. Ódio de mim mesmo’”.

“É como jogar uma rede num mar de peixes”, disse Yau. “Quando posto uma história, tenho mais ou menos a ideia de quem vai reagir, ou o tipo de resposta vou receber”. Se você tiver êxito a pessoa na qual está interessado será tentada a comentar. E poderá de fato postar um comentário. “Nesse caso você conseguiu o que queria com sua armadilha”.

Quando dominar a armadilha, pode aumentar suas habilidades usando a ferramenta de bloqueio. Se quiser postar alguma coisa picante para alguns fãs selecionados, pode ir às configurações e ocultar a sua mensagem de outros usuários – assim aquele seu colega chato de trabalho não precisará ver sua foto picante.

Se deseja que a sua paquera saiba que você está realmente interessado, terá de fazer mais do que checar suas Stories e postar “armadilhas”. Acesse a página do perfil da pessoa na qual você está interessado, onde é possível ver todas as suas fotos. Fazer um cumprimento no Instagram é muito simples. “Uma curtida é ‘por acaso gostei uma foto sua’”, disse Keller. “Duas curtidas significa ‘gosto de duas das suas fotos’. Já três é igual a ‘estou tentando chamar sua atenção’. É como paquerar alguém num bar”.

“Comentar em uma foto seria o equivalente a chegar em alguém no bar e dizer oi”, explica Keller. “Agora, mandar uma mensagem privada é oficial: ‘estou aqui e não estou para brincadeira’.” Anthea Fisher concorda. “No momento em que você começa a trocar mensagens privadas e comentar em coisas, aí é que você vê que a pessoa está interessada.” E, como na vida real, a reciprocidade é importante. “Você, claro, tem de esperar um pouco para ver se a paquera gosta das suas fotos também”, disse Keller. “É a mesma coisa que ficar flertando com alguém na balada e não receber o olhar de volta”.

Problemas. Infelizmente o Instagram não é só romance. Em alguns casos em lugar de servir como canal para uma atração, ele é a lembrança de uma coisa que acabou.

Quando Roberto Forgione começou um caso com seu atual namorado, seu ex começou a prestar atenção em suas Stories e seu feed de notícias. “Ele começou a me assediar, a ponto de mandar uma mensagem perguntando ‘ quem é o seu novo namorado?”. “A pessoa com quem estou me encontrando postou coisas a meu respeito e nas minhas Stories vi uns sujeitos que começaram a me seguir olhando minhas atualizações no Instagram dele”.

E como nas separações na vida real, cada pessoa terá uma experiência única. “Como interpretamos isto é totalmente idiossincrático”, disse Keller. Podemos pensar que eles: ‘estão muito felizes’ ou ‘compensando o fato de estarem muito tristes’”.

É claro que outras redes sociais também têm efeitos semelhantes ao Instagram, mas a grande diferença é que o Stories tem sido usado por muita gente – mas não exatamente por todo mundo. “Minha avó está no Facebook, mas não no Instagram. É óbvio que eu tenho um Facebook, mas raramente uso”, diz Forgione.

Uma lição final: o Instagram é uma janela, e também uma fachada. “As pessoas estão dando às outras apenas impressões sobre como estão, e não exatamente informações específicas”, disse Leora Trub, professora assistente de psicologia na Pace University. “A verdade é que você não pode olhar a conta no Instagram de uma pessoa e saber de fato o que ela está sentindo.”