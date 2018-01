Samsung compra Viv, startup dos criadores da Siri - Link - Estadão

Reuters Coreana tem se aproximado do mercado de fabricantes de peças para carros.

Os assistentes virtuais e de voz se tornaram peça central na investida de grandes empresas de tecnologia: a Microsoft criou a Cortana, enquanto a Apple apostou na Siri e o Google, mais recentemente, com o Assistant. Agora, a Samsung parece estar entrando neste jogo: a sul-coreana anunciou nesta quinta-feira, 6, a compra da Viv, startup fundada por Dag Kittlaus, um dos criadores da Siri.

Fundada em 2012, a Viv criou uma assistente de voz para unir a inteligência artificial deste tipo de sistema em celulares, carros, casas, eletrodomésticos, entre outros. Assim, eles criaram a assistente Viv, um sistema que consegue lidar com vários tipos de dispositivos e outras solicitações.

A companhia sul-coreana afirmou que a ideia não é aplicar da mesma forma que as rivais, mas ampliar a interação com outros produtos da empresa, de geladeiras a TVs. "Nosso foco é centrado em mais dispositivos”, afirmou o diretor de tecnologia do setor móvel da empresa, Injong Rhee, ao site Recode. “Em como podemos revolucionar a forma como usuários interagem com eles.”

A empresa não revelouo valor da transação e detalhes da integração. Entretanto, representantes já disseram que os 30 funcionários da Viv passarão a fazer parte da Samsung.