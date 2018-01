Seleção para aula de YouTube tem jurado famoso e vídeo no recreio - Link - Estadão

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Nas aulas de YouTube, alunos contam a ajuda de professores para aprender técnicas de iluminação, enquadramento, foco, sonoplastia e uso adequado de câmera.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Alguns colégios no País, como o Pueri Domus, em São Paulo, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio contam com a opção de ter aula extracurricular sobre YouTube. Para isso, eles passam por uma selação para as 20 vagas disponíveis na disciplina.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Além de aspectos teóricos, alunos também contam com aulas práticas. Atualmente, estão gravando uma paródia, em inglês, da série americana How to Get Away With a Murder. Na versão dos alunos, eles mostram a saga de uma aluna que não estudou para a prova, mas que precisa encontrar meios de passar na disciplina.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Além disso, alunos também apresentam programas convencionais, como de entrevistas e depoimento.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Os adolescentes também aprendem a editar vídeos antes de colocar na rede. Para isso, eles contam com uma poderosa ilha de edição dentro do estúdio.