Sem alarde; Facebook aposta em buscador de serviços locais - Link - Estadão

Reprodução

Ajuda. Usuários se relacionam com empresas no Facebook Usuários se relacionam com empresas no Facebook

O Facebook colocou no ar um novo serviço de busca de serviços locais. A nova ferramenta permite localizar profissionais e empresas que têm páginas dentro da rede social. Para classificar as páginas, a rede social considera a reputação dos serviços locais entre os mais de 1,6 bilhão de usuários em todo o mundo, com base nos comentários e o número médio de estrelas exibido na página.

Leia também

Facebook lança Instant Articles no Brasil

Facebook testa ferramenta para facilitar término de namoro

“Estamos no estágio inicial de um teste que dá às pessoas a possibilidade de encontrar mais facilmente páginas de serviços em que elas estão interessadas”, disse um porta-voz do Facebook ao Estado.

A nova página, embora esteja em fase de testes, pode ser acessada por usuários brasileiros. No topo, há um campo de busca no qual a pessoa digita o tipo de serviço ou profissional que está procurando. O usuário pode selecionar uma das categorias destacadas na parte inferior da tela, que podem oferecer opções de encanadores, fotógrafos, cabeleireiro, entre outros.

Os resultados de busca permitem que o usuário acesse a página do serviço na rede social, mas também possa ver informações, como endereço, telefone e uma descrição básica da empresa. Além da classificação da página, o resultado também inclui os principais comentários sobre o produto ou serviço em questão.

Concorrência. O novo serviço coloca o Facebook em uma posição de concorrência com outros serviços que apostam na recomendação de serviços locais, como o Yelp e o próprio Google. Nos últimos anos, este último tem investido em destacar os estabelecimentos próximos ao usuário em sua ferramenta de busca para dispositivos móveis. Por enquanto, a busca de serviços locais do Facebook só funciona na web.

O movimento faz sentido para o Facebook, que tem feito um esforço global para convencer pequenas e médias empresas a cadastrar páginas no site. Atualmente, mais de 50 milhões de negócios têm páginas ativas na rede social. Segundo o Facebook, 80% dos brasileiros ativos estão conectados a pelo menos uma empresa.

Além do Facebook, outras redes sociais apostam em buscam semelhantes. O site de contatos profissionais LinkedIn, por exemplo, lançou recentemente uma ferramenta de busca para localizar profissionais de design, coaching e outros.