Sistema de trens públicos de São Francisco é hackeado - Link - Estadão

Sem catraca. Com problemas na venda de bilhetes, rede de trens liberou passagens gráti

A Agência de Transportes Municipal de São Francisco, na Califórnia, doss ontem que foi hackeada no último final de semana. Segundo o órgão, a invasão atrapalhou o sistema de emissão de bilhetes dos transportes públicos, forçando o sistema a oferecer transporte gratuito para os usuários durante o último final de semana, no feriado do Dia de Ação de Graças.

A agência, conhecida pelo apelido Muni, disse que foi vítima de um ransomware – tipo de invasão cibernética pelo qual o atacante costuma pedir o resgate para liberar o sistema dos prejuízos que possam ser causados pelo ataque. A invasão afetou sistemas internos como emails dos funcionários, mas não teve impacto nas operações de segurança do órgão público.

Para minimizar os danos e impactos aos usuários, a empresa desabilitou suas catracas da cobrança pelas passagens entre sexta-feira, 25, e domingo, 27. Segundo a Muni, a situação já está regularizada.

Sequestro. O ataque ao transporte de São Francisco é o último grande golpe feito com ransomware, tipo de vírus de computador que vasculha dados em máquinas infectadas, sendo ás vezes impossível para as empresas entregarem serviços críticos.

Esse tipo de ataque tem crescido drasticamente nos últimos meses, com criminosos decidindo atacar hospitais, departamentos de polícias e outros provedores de serviços nos EUA e na Europa. Normalmente, o resgate pedido é de algumas centenas até dezenas de milhares de dólares – em troca, os atacantes entregam códigos que podem restaurar o sistema ao seu estado normal.

De acordo com o jornal San Francisco Examiner, um grupo anônimo que assumiu a responsabilidade pelo ataque informou ao jornal que pediu um resgate de US$ 73 mil. Não se sabe, porém, mais detalhes da extorsão ou se o pagamento foi feito.

Ainda segundo o Examiner, os quiosques de vendas de bilhetes continham em sua tela a frase: "você foi hackeado, todos os dados estão encriptados".

Games. Uma estranha coincidência também deixou os usuários do transporte público de São Francisco de cabelo em pé: há duas semanas, a produtora francesa Ubisoft lançou o jogo Watch Dogs 2.

Situado em São Francisco, o game tem como protagonista um hacker, capaz de invadir sistemas públicos como faróis de trânsito e trens públicos.