Skype passa a ter chamadas em grupo para iOS e Android - Link - Estadão

O Skype anunciou nesta quinta-feira, 18, que os aplicativos do serviço para as plataformas iOS e Android passarão a ter chamadas de vídeo em grupo. A função, que já estava disponível na América do Norte e Europa Ocidental, chegará para usuários brasileiros e de outros lugares do mundo em março.

Segundo a empresa, será possível fazer as chamadas de vídeo com até 25 pessoas. Para conseguir acomodar todos usuários na tela de um smartphone, por exemplo, a atualização do app deverá incluir diferentes opções de visualização dos participantes da conversa.

Dentre as diferentes modalidades de visualização, estão a exibição em grade — que permite visualizar ao mesmo tempo todos que fazem parte da conversa — e o “visão em foco”, que mostra, em destaque, apenas o usuário que estiver falando

Outro diferencial da atualização é o fato de que não é preciso ter uma conta de Skype para participar da conversa. Basta mandar a URL da conversa para que usuários externos consigam participar da chamada em vídeo.

Com esta mudança o Skype sai na frente dos aplicativos concorrentes, já que FaceTime e Facebook Messenger suportam apenas as chamadas entre dois usuários. Já o Hangouts, do Google, consegue suportar chamadas em grupo, mas com limite de apenas dez pessoas.