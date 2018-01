Snapchat anuncia novos recursos criativos - Link - Estadão

REUTERS/Lucas Jackson Ações da Snap, empresa dona do Snapchat, voltam a subir.

Após a concorrência com o Facebook se itensificar nos últimos meses, o Snapchat anunciou nesta terça-feira, 9, um conjunto de novos recursos e ferramentas criativas para os usuários da plataforma, como a possibilidade de visualizar publicações sem limite de tempo e a edição das fotos publicadas no aplicativo.

"Estamos anunciando uma grande mudança na maneira como você cria e envia Snaps", afirmou a Snap, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens efêmeras, por meio de uma postagem oficial em seu blog. "As mudanças permitem que a gente continue a evoluir o serviço e que seja fornecida uma base para a introdução de ferramentas ainda mais criativas para fazer Snaps."

Dentre as quatro ferramentas anunciadas, a que mais chamou a atenção foi a de tempo ilimitado: ao enviar uma imagem ou vídeo para algum amigo na rede e selecionar o símbolo de infinito, a pessoa poderá admirar o conteúdo por quanto tempo quiser. Ao fechar o Snap ou completar 24 horas de seu envio, no entanto, ele será deletado normalmente.

Outro recurso curioso anunciado pela empresa é o Magic Eraser (Borracha Mágica, em inglês). Com ela, usuários poderão retirar objetos em uma cena, substituindo-o com o fundo ambiente. É um recurso ideal para quem quer retirar objetos e pessoas indesejadas em uma imagem, deixando o Snap mais personalizado.

Além disso, o app também passará a permitir que usuários adicionem vários emojis na tela com apenas poucos toques e, ainda, terá um recurso parecido com o Boomerang, do Instagram: vídeos serão reproduzidos em loop, como um GIF, e que também podem ser assistidos por usuários até que o Snap seja fechado.

De acordo com a empresa, os novos recursos já começaram a ficar disponíveis para usuários da plataforma.