Snapchat fica mais parecido com WhatsApp e Messenger - Link - Estadão

O Snapchat liberou nesta semana uma atualização que amplia a variedade de recursos multimídia integrada ao bate-papo do aplicativo. Se antes o simples chat só oferecia a possibilidade de fazer videochamadas, agora ele se tornou um serviço de mensagens instantâneas completo, como o WhatsApp e Messenger do Facebook. A atualização já está disponível por meio das lojas de aplicativos Google Play (Android) e App Store (iPhone).

A nova versão do chat dá acesso às imagens e aos vídeos armazenados na galeria do smartphone, que agora podem ser enviados diretamente para um contato. Antes de enviar uma foto, ainda é possível retocá-la com um editor próprio do Snapchat e adicionar filtros.

Além disso, os usuários poderão gravar mensagens de áudio – o recurso funciona como no WhatsApp – e de vídeo. Ao segurar o botão de vídeo o aplicativo começa a gravar uma sequência de até 10 segundos que fica registrada como se fosse um GIF.

Há também a opção de enviar adesivos, que viraram febre em aplicativos de mensagens como o Line. No total, há 200 adesivos disponíveis – mas os recursos relacionados à essa função devem aumentar em breve, uma vez que o Snapchat adquiriu a Bitstrips, uma companhia especializada na criação de adesivos e emojis personalizados, por US$ 100 milhões.

O recurso de videochamadas também foi aperfeiçoado. Até então, para realizar uma conversa com vídeo, era necessário iniciar uma conversa por texto com alguém e então esperar que ambos estivessem na tela de videochamada ao mesmo tempo. A partir da atualização, a chamada de vídeo pode ser feita em qualquer hora, mas caso o contato não possa atender a ligação, é possível gravar um pequeno vídeo para notificá-lo.

Além das novidades para a ferramenta de bate-papo, a atualização trouxe mudanças também no recurso “Stories”, que transmite os snaps públicos das pessoas que o usuário acompanha. Para tornar mais fácil o consumo de conteúdo pelo aplicativo, agora as histórias são reproduzidas de maneira automática e em sequência. Ou seja, quando a pessoa termina de ver as postagens de um usuário, logo em seguida começa a ver os snaps de outro.