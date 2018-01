Snapchat lança filtros de geolocalização sob demanda no Brasil - Link - Estadão

O aplicativo de troca de imagens Snapchat lançou no Brasil nesta quarta-feira, 3, novos filtros de geolocalização sob demanda. A ideia é que usuários possam criar seus próprios filtros para disponibilizá-los em uma determinada área e durante um período limitado. A empresa aposta que os filtros serão usados para promover casamentos, festas e outros eventos.

Atualmente, ao tirar uma foto pelo Snapchat, a pessoa conseguirá achar alguns filtros de geolocalização, dependendo de onde estiver. Por exemplo: ao tirar no centro da cidade de São Paulo, será possível encontrar geofiltros com a bandeira do estado, nome do bairro e até de faculdades próximas. Todos eles, no entanto, foram criados pela própria empresa da rede social e não passam de três por área.

Agora, com os filtros sob demanda, a pessoa poderá criar o seu próprio geofiltro. Para isso, ela terá de criar uma imagem adequada aos requisitos do aplicativo. Depois, ela terá que definir por quanto tempo o filtro ficará disponível — variando entre 30 minutos e 30 dias — e a área de alcance, que poderá ser a rua da sua casa ou vários bairros da cidade.

O usuário que criar um filtro precisará pagar uma taxa para o Snapchat, que começará a partir de US$ 5. O valor, porém, aumentará de acordo com o tempo e o alcance desejados.

Após submeter o seu filtro personalizado, a pessoa terá de esperar um dia útil para o Snapchat avaliar se a imagem está adequada aos padrões da rede social.

Mercado. Os filtros de geolocalização sob demanda estão disponíveis nos Estados Unidos desde fevereiro. Lá, segundo o Snapchat, 60% dos usuários são empresas e 40% são usuários comuns. "As pessoas gostam de comprar os filtros sob demanda para sua festa, show, etc", explica a empresa, por meio de nota.

A chegada do serviço no Brasil parece ser natural. Afinal, já existem mais de 150 milhões de usuários ativos por dia no País, de acordo com dados divulgados pelo próprio Snapchat. "O app é muito popular no Brasil. É um País importante para Snapchat", disse a empresa ao Estado.