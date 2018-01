SoundCloud lança serviço de streaming de música - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Não basta ter Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal no mercado de streaming de músicas. Nesta terça-feira, 29, o SoundCloud, mais conhecido pelo compartilhamento gratuito de músicas, anunciou, nos Estados Unidos, o serviço SoundCloud Go. De acordo com a empresa, o streaming, que tem uma mensalidade de US$ 9,99, possui mais de 125 milhões de músicas no catálogo e deverá ficar disponível em outros países em breve.

O lançamento do SoundCloud Go não é algo completamente surpreendente. Nos últimos meses, o SoundClound firmou parcerias com companhias do mercado fonográfico, como Universal, Sony e Warner. O objetivo dos acordos era oferecer aos assinantes os acervos musicais destes grupos, possibilitando um catálogo mais completo e parecido com o dos rivais.

O SoundCloud, atualmente, possui 175 milhões de usuários cadastrados no serviço de compartilhamento gratuito de músicas. A ideia, de acordo com reportagem publicada pelo site de tecnologia Business Insider, é convencer parte destes usuários a migrarem para o streaming pago.

“Antes, você tinha que usar dois ou três serviços para conseguir acessar todas as faixas de diferentes listas de reprodução”, disse o CEO do SoundCloud, Alex Ljung, ao site The Verge. “É uma sensação muito diferente quando você consegue ouvir tudo o que você quiser em um só lugar.”

O serviço cobra uma taxa mensal fixa de US$ 9,99 no sistema operacional Android e US$ 12,99 no iOS. Além de oferecer um mês gratuito de uso, o SoundCloud Go também permite que o usuário ouça músicas offline.