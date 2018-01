Spotify alcança 140 milhões de usuários em todo o mundo - Link - Estadão

Reuters/Dado Ruvic Spotify pode fechar acordo com Warner Music, gigante do setor de música.

O serviço de streaming de música Spotify anunciou nesta quinta-feira, 15, que superou a marca de 140 milhões de usuários ativos por mês. O número representa um crescimento de 40% em um ano -- em junho do ano passado, a empresa divulgou que tinha 100 milhões de usuários ativos.

Com relação aos assinantes da plataforma, isto é, aqueles que pagam para ter acesso a todos os recursos do serviço, o número se mantém em 50 milhões desde março, o que representa cerca de 36% do total de usuários ativos por mês do serviço.

"O rápido crescimento da audiência do Spotify consolida nossa posição como a principal plataforma de mídia para música", disse o vice-presidente do Spotify, Brian Benedik, em uma postagem no blog oficial da empresa.

Além de vender assinaturas do seu serviço, o Spotify também ganha dinheiro através da exibição de publicidade para quem usa a plataforma de graça para ouvir música. A empresa começou a operar a versão gratuita há três anos.