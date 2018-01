Spotify dá desconto de 50% para estudantes - Link - Estadão

A plataforma de streaming de música Spotify passou a permitir nesta quarta-feira, 19, que estudantes brasileiros universitários paguem metade do preço da assinatura premium — como já é praticado em cinemas, shows e teatro. A novidade, que foi anunciada no Brasil e em outros 35 países, permitirá que estudantes matriculados em uma faculdade paguem R$ 8,50, enquanto o preço convencional para os que não estudam é R$ 16,90.

Anteriormente, o desconto para universitários era concedido apenas para estudantes da Dinamarca, Estados Unidos e Reino Unidos. A partir de agora, além do Brasil, alguns países da América Latina, Europa, Ásia e Oceania passarão a ter o benefício para estudantes de faculdade.

Para ter autorização ao desconto, novos usuários e antigos assinantes do Spotify Premium precisam selecionar a opção de estudante no perfil do Spotify e, em seguida, enviar cópias de pelo menos dois documentos que comprovem vínculo com alguma instituição de ensino brasileira — como declaração da faculdade, carteira de estudante ou boleto bancário. O processo, então, precisará ser revalidado a cada 12 meses.

“Os estudantes estão entre os fãs de música mais apaixonados e engajados, e temos orgulho de oferecer a milhões de estudantes a trilha sonora de suas vidas com o Spotify pela metade do preço”, afirmou o chefe de negócios premium do Spotify, Alex Norstrom, por meio de comunicado.

Concorrente. O Spotify não é o único a permitir pagamento com desconto para estudantes. O Apple Music permite, desde novembro do ano passado, que estudantes brasileiros paguem 50% do valor total da mensalidade — partindo de US$ 4,99 para US$ 2,49. Para ter direito ao desconto, a Apple também exige documentos que comprovem vínculo com a instituição.