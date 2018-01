Sucesso no YouTube, série 'Girls in the House' vira livro - Link - Estadão

RaoTV/YouTube Série tem humor peculiar e que dialoga com o ritmo da internet

Uma série de TV, publicada no YouTube, filmada com ajuda de um game, e que agora virou livro: essa é Girls in the House, um dos maiores sucessos recentes da internet brasileira. Criado pelo fluminense Raony Philips, o universo ficcional do canal que já tem mais de 1 milhão de inscritos e 100 milhões de visualizações chegou recentemente às livrarias com Meu Livro: Eu Que Escrevi, lançado pela editora Intrínseca.

O livro é uma espécie de “autobiografia exagerada” da loira vitaminada Duny (leia-se “Dani”), uma das principais personagens da série, que começou a ganhar popularidade na rede no segundo semestre de 2016. “Duny fala mesmo, tem atitude e é bem humorada, e sonha em ficar famosa de qualquer forma”, explica o autor, em entrevista ao Estado. Na série, Duny divide as atenções com Honey e Alex, as três moradoras da Pensão da Tia Ruiva.

Sonhando com seus 15 minutos de fama, Duny não tem problemas em virar babá de filhos de famosos, fingir um desmaio enquanto usa trajes sumários na TV ou cantar Britney Spears no American Idol – e conta tudo isso com um humor nonsense e cheio de referências pop, digno da era da internet. Um de seus bordões mais conhecidos da série, por sinal, é a frase “eu vou expor ela na internet”, que virou meme, especialmente entre o público LGBT. “Eles são o público mais antenado da internet”, diz o criador. “É uma honra fazer parte desse grupo”.

‘Brincando de Deus’. Para o autor, Meu Livro: Eu Que Escrevi se descola da onda dos livros de youtubers, que dominaram as listas de best-sellers nos últimos anos. “Fiquei conhecido por fazer histórias. É o que quero fazer para sempre, não me vejo fora do meio artístico, mas é uma coincidência eu ser youtuber”, diz Raony, que até hoje filma suas produções com ajuda do jogo The Sims. Lançado no início dos anos 2000 e com versões atualizadas até hoje, o game de Will Wright ficou conhecido por dar a chance a seus jogadores de “brincar de Deus”.

“Antes da série, eu sempre pensei no jogo como uma ferramenta para contar histórias”, diz Raony, que hoje se frustra com algumas limitações do game. “Não dá para fazer cenas de personagens conversando dentro de um carro, por exemplo”, reclama o autor, que é fã de games como Grand Theft Auto (GTA) e jogos que usem sensores de movimento. “Também gosto muito de games de terror, tipo Resident Evil, mas esses eu só assisto”.

Leo Aversa/Intrínseca Formado em marketing, Raony Phillips tem 24 anos e faz sozinho todos os episódios de Girls in the House

Mesmo com o crescimento do canal, Raony mantém o espírito “faça você mesmo”: até hoje, é ele quem roteiriza, edita e dubla todas as histórias, além de compor a trilha sonora.

O processo é complexo: depois de escrever o roteiro, ele precisa “jogar” todas as cenas antes de decidir gravá-las, para ver se o processo funciona. “Por ser uma série de comédia, o timing precisa ser perfeito”, diz. O criador diz ter o apoio da Electronics Arts, responsável pelo game – a empresa já até lhe enviou pacotes de expansão de graça, para que Raony continuasse suas ideias.

Bruno Capelas/Estadão Livro chegou às lojas no início deste mês

Além da série e do livro, Raony – ou melhor, sua personagem Duny também já apareceu na cobertura de eventos especiais como o Oscar de 2017, em uma parceria com o canal pago TNT, ganhou sua própria série (Disk Duny) e é a estrela de um canal no qual canta suas próprias músicas no YouTube.

O rapaz não para por aí: até o final do ano, ele terá uma mesa só para ele na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 9 de setembro, pretende lançar um disco com suas canções e continuar contando histórias. “Não quero parar nunca, quero continuar com Girls in the House e tocar novos projetos”.

Meu Livro. Eu Que Escrevi, de Duny

168 páginas

Editora Intrínseca

Preço: R$ 14,90 (ebook), R$ 29,90 (livro)

Bienal do Livro do Rio de Janeiro

Mesa “Girls in the house ao vivo!” - 17h - Arena #SemFiltro - 9 de setembro. Depois, haverá sessão de autógrafos com o autor.

O evento vai de 31 de agosto a 10 de setembro, no Riocentro