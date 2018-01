SXSW 2017: Democrata anti-Trump é ovacionado ao falar sobre valores americanos - Link - Estadão

Brian Snyder/Reuters Senador norte-americano Cory Booker, em sua participação no SXSW 2017

No primeiro dia do South by Southwest (SXSW), evento que mistura debates sobre cinema, música e tecnologia, um dos principais palestrantes foi um político norte-americano democrata, que fala muito bem, tem grande dominio de palco, discurso de estadista e é negro. Obama? Não, trata-se de Cory Booker, atual senador e ex-prefeito de Nova Jersey. E o que um cara com esse perfil estava fazendo no SXSW?

Bem, pelo tom apaixonado e discurso inspirador e de união, Cory foi o porta-voz do SXSW. Uma espécie de anti-Trump. Ele falou sobre valores americanos, união, respeito e amor ao próximo. Tecnologia? Zero. Como eu disse, inspirador. E foi ovacionado.

Drones. Embora a tecnologia não tenha sido destaque do discurso político, ela e seus avanços foram discutidos em uma série de outras palestras importantes no último sábado. Gretchen West, diretora da uma associação que promove o uso comercial de drones, falou sobre o cenário atual e os desafios para essa tecnologia decolar.

Numa palestra quase técnica e meio monótona, os diversos exemplos de uso para filmagem foram o principal destaque, pela qualidade dos vídeos filmados com o uso de drones. A cidade de Nova York, aliás, já anhou um festival de filmes produzidos com essas aeronaves controladas remotamente. Além das possibilidades de uso, Gretchen discutiu também como a tecnologia impacta a sociedade, em termos de segurança e privacidade.

Fórum. Outra apresentação interessante do primeiro dia do SXSW foi a do fundador do Reddit, Alexis Ohanian, que abordou o comportamento das pessoas nas redes sociais. Ohanian defendeu o modelo do Reddit, que desde sua fundação em 2005, reúne pessoas agregadas por grupos de interesse específicos.

A grande diferença do Reddit em relação a outras redes é que as pessoas participam com nomes de usuário, sem expor sua verdadeira identidade e não precisam criar e mostrar aos seus amigos uma vida perfeita em busca de aprovação.

Entretanto, se de um lado o anonimato permite mais sinceridade, por outro pode esconder qualquer tipo de preconceito. E como fica esse ponto? Segundo Ohanian, a plataforma tem um "supertime" acompanhando qualquer tipo de comportamento ofensivo e preconceituoso.