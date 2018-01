SXSW 2017: Microsoft discute a 'infância' da inteligência artificial - Link - Estadão

Bryan Snyder/Reuters Realizado em Austin, festival SXSW reúne tendências em cinema, tecnologia, música e entretenimento

Uma criança. Assim o chefe do Microsoft Research, Eric Horvitz, definiu o estagio de desenvolvimento da inteligência artificial. Em outras palavras, Horvitz disse que as grandes mudanças em saúde, educação, transporte, segurança e outras áreas que serão revolucionadas pela tecnologia ainda estão por vir.

Como em qualquer tecnologia, a forma na qual ela será utilizada vai definir se teremos mais benefícios ou problemas. E já há boas e más noticias nesse campo. Uma das más é que existem softwares usados nos Estados Unidos para definir o grau de perigo que um criminoso oferece para a sociedade e que, segundo Eric, tem como um de seus critérios de avaliação a cor da pele das pessoas.

Dentre as boas notícias, um grupo de gigantes da tecnologia se uniu num consórcio chamado Partnership on AI. Seu objetivo é discutir as melhores práticas e educar as pessoas sobre inteligência artificial. Google, Amazon, Microsoft, Facebook, IBM e Apple são os atuais membros. Vale a pena conhecer a iniciativa: partnershiponai.org.

Jornalismo. No mesmo dia o The New York Times fez uma série de apresentações falando principalmente sobre como tem sido cobrir o governo Trump e como mais do que nunca o jornalismo de qualidade é essencial para informar as pessoas e trazer à tona os fatos. É, sem dúvida, o melhor momento nos últimos anos do jornalismo de empresas tradicionais como o NYT.

Nos próximos dias, o Estado continuará acompanhar e compartilhar os principais destaques do festival. Acompanhe!

*É diretor de marketing do Estadão