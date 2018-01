Tamagotchi ganha edição limitada para comemorar 20 anos de lançamento - Link - Estadão

Bandai Aparelho será vendido nos EUA a partir de 5 de novembro por US$ 15

Quem viveu os anos 1990 com certeza se lembra do Tamagotchi, brinquedo japonês que aqui no Brasil ganhou o simpático apelido de 'bichinho virtual'. Lançado originalmente em 1997, o brinquedo vai ganhar uma versão especial para comemorar suas duas décadas de existência. A partir do dia 5 de novembro, a fabricante japonesa Bandai colocará nas lojas uma versão em miniatura do Tamagotchi, em formato de ovo.

"Para muitas crianças da geração X, o Tamagotchi é o primeiro bicho de estimação digital", disse Tara Badie, diretora de marketing da Bandai nos Estados Unidos. O produto terá preço sugerido de US$ 15, e será vendido apenas nos Estados Unidos, com seis versões diferentes – cada um com uma cor e um modelo próprio. Ainda não há previsão de lançamento do produto no Brasil.

O brinquedo nada mais é do que um dispositivo em formato de ovo que contém um animal virtual da escolha do cliente. Com gráficos em baixa resolução e em preto e branco, o Tamagotchi foi um sucesso por possibilitar que as crianças cuidassem de seu bichinho virtual como se fosse um animal de verdade. Para manter o bichinho vivo é necessário dar água, comida e até mesmo remédios para o pet, além de dar banho, em uma grande necessidade de atenção. Caso as necessidades não sejam atendidas, o bichinho morre e é preciso começar tudo de novo.

Mais de 82 milhões de unidades do Tamagotchi foram vendidas em todo o mundo pela Bandai, que criou o brinquedo – isso para não falar nas inúmeras versões genéricas dos bichinhos virtuais. Hoje, a brincadeira se tornou bastante avançada: em um só aparelho, é possível cuidar de diferentes gerações de "bichinhos", conectar seu aparelho com o de amigos, podendo casar e até mesmo se reproduzir.